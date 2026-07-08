2590 zł na wakacje bez względu na dochód. Tyle dostanie ta grupa zawodowa

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mogą liczyć w 2026 roku na świadczenie urlopowe w wysokości 2943,23 zł brutto, czyli około 2590 zł netto. Jak informuje Portal Samorządowy, wsparcie przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej, stopnia awansu zawodowego czy stażu pracy. Nie trzeba również składać żadnego wniosku.

Świadczenie nie ma charakteru socjalnego, dlatego jego wypłata nie jest uzależniona od wysokości dochodów. Pieniądze mają trafić na konta nauczycieli do końca sierpnia.

Kto dostanie pełną kwotę?

Pełne świadczenie w wysokości 2943,23 zł brutto otrzyma nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny, od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r., w pełnym wymiarze etatu.

W przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu świadczenie jest wypłacane proporcjonalnie. Przykładowo nauczyciel zatrudniony na 2/3 etatu otrzyma 2207,42 zł brutto.

Od czego zależy wysokość świadczenia?

Jak przypomina Portal Samorządowy, na wysokość świadczenia wpływ mają przede wszystkim wymiar etatu oraz okres zatrudnienia w danym roku szkolnym.

Jednocześnie na jego wysokość nie wpływają:

liczba dni urlopu wypoczynkowego,

okresy niezdolności do pracy, w tym urlop dla poratowania zdrowia,

czas zawieszenia w pełnieniu obowiązków, o ile nauczyciel pozostaje w stosunku pracy.

Wyjątkiem jest urlop bezpłatny, który obniża wysokość należnego świadczenia.

Świadczenie urlopowe nie wyklucza dodatkowego wsparcia

Otrzymanie świadczenia urlopowego nie zamyka drogi do ubiegania się o kolejne dofinansowanie wypoczynku. Jak wskazuje Portal Samorządowy, nauczyciele nadal mogą starać się o tzw. wczasy pod gruszą, jeśli spełniają warunki obowiązujące w danej placówce. Dzięki temu część osób będzie mogła otrzymać dodatkowe wsparcie na letni wypoczynek.

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