Rodzinne darowizny w ratach. Jak się na tym nie wykopyrtnąć?

Nietypowe konstrukcje finansowe nie są w Polsce tak rzadkie jak mogłoby się wydawać. Jedną z nich jest darowizna rozbita na raty, na dodatek zgodnie z harmonogramem przelewów zapisanym w akcie notarialnym. Jakie to rodzi obowiązki wobec fiskusa?

Do wieloetapowego przekazywania pieniędzy odniósł się w końcu dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił w jakich okolicznościach skarbówka wymaga, a kiedy nie dodatkowych zgłoszeń.

Akt notarialny z ratami. Kto komu przekazuje pieniądze?

Otóż według dyrektora KAS, darowizna pieniężna przekazywana w ratach przez członka najbliższej rodziny nie wymaga wypełniania formularza SD-Z2, czyli zgłaszania każdej otrzymanej raty – informuje Infor.pl. Ale okazuje sie, że forma umowy ma zasadnicze znaczenie dla urzędów skarbowych – akt notarialny nie jest tylko formalnością, ale realnie wpływa na zakres obowiązków podatnika.

„W momencie zawarcia umowy, tj. sporządzenia aktu notarialnego obdarowany nabywa całość przedmiotu darowizny. W związku z tym, że umowa darowizny ma charakter konsensualny, a nie realny. Wydanie przedmiotu darowizny, w świetle definicji nie stanowi warunku jej zawarcia i pozostaje dla jej skuteczności okolicznością obojętną”. – cytuje interpretację podatkową Infor.pl.

Skarbówka akceptuje cykliczne przekazywanie środków, nawet jeśli fizycznie wykonuje je inna osoba niż sam darczyńca – bo to jego majątek nadal jest źródłem darowizny. I nie ma obowiązku wielokrotnego zgłaszania każdej raty.

Zachować transparentność. Możliwość identyfikacji pieniędzy

Przy okazji okazało się że techniczny sposób transferu pieniędzy nie ma dla skarbówki znaczenia, jeśli można jednoznacznie ustalić, że darowizna pochodzi od darczyńcy. Wystraczy, że darczyńcą pozostaje osoba z kręgu najbliższej rodziny (I grupa podatkowa), a środki są przekazywane na rachunek bankowy obdarowanego w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Skarbówkę interesuje rzeczywisty sens ekonomiczny transakcji, a nie jej techniczna forma. Chociaż znaczenie ma również fakt, że środki są przekazywane na rachunek bankowy obdarowanego, co spełnia wymóg transparentności przepływu pieniędzy.

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