Chcą wykopać studnię na działce. Jeden błąd może słono kosztować

Własna studnia na działce ROD to rozwiązanie, które wielu działkowców rozważa szczególnie latem, gdy rośnie zapotrzebowanie na wodę do podlewania roślin. Nie każda inwestycja może jednak zostać zrealizowana wyłącznie decyzją użytkownika działki. Znaczenie mają regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, zgoda zarządu oraz obowiązujące przepisy dotyczące korzystania z wód.

Działki w rodzinnych ogrodach działkowych funkcjonują na innych zasadach niż prywatne nieruchomości. Działkowcy korzystają z nich na podstawie umowy dzierżawy, a cała infrastruktura pozostaje częścią wspólnego ogrodu. Z tego powodu wykonanie studni powinno zostać wcześniej uzgodnione z zarządem ROD.

Sama budowa studni nie zawsze wymaga pozwolenia

Przepisy nie zakazują budowy studni na działce ROD, ale inwestycja musi spełniać określone warunki. Istotne są lokalizacja ujęcia, sposób wykonania oraz wpływ na sąsiednie działki i wspólną infrastrukturę ogrodu. Zarząd ROD może wskazać miejsce wykonania studni, zażądać pisemnej zgody albo odmówić realizacji inwestycji, jeśli mogłaby ona utrudnić funkcjonowanie ogrodu.

Dodatkowo planowana studnia nie może zagrażać sieci wodnej, instalacjom elektrycznym, przewodom, alejkom czy innym elementom infrastruktury wspólnej. Przed rozpoczęciem prac warto więc upewnić się, że inwestycja nie będzie powodowała szkód ani konfliktów z innymi użytkownikami działek.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

Przy studni wykonywanej na własne potrzeby, o określonych parametrach, co do zasady nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Sytuacja zmienia się jednak wtedy, gdy studnia ma mieć głębokość przekraczającą 30 metrów albo planowany pobór wody będzie większy niż 5 m sześc. na dobę. W takich przypadkach mogą pojawić się dodatkowe obowiązki administracyjne, w tym konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Brak zgody może skończyć się utratą działki

Budowa studni bez wymaganych zgód lub z naruszeniem regulaminu ROD może mieć poważne konsekwencje. Zarząd ogrodu może nakazać usunięcie studni na koszt działkowca, a w niektórych przypadkach możliwe są również sankcje finansowe.

Najdalej idące skutki grożą osobom, które uporczywie łamią regulamin rodzinnego ogrodu działkowego lub korzystają z działki niezgodnie z jej przeznaczeniem. W takiej sytuacji zarząd ROD może wszcząć procedurę prowadzącą nawet do wypowiedzenia prawa do działki.

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