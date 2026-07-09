ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie. Nie każdy spełni warunki

Osoby, które doznały trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, mogą otrzymać jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia zależy od stopnia uszczerbku określonego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS.

Od 2026 r. za każdy 1 proc. stwierdzonego uszczerbku przysługuje 1781 zł. W niektórych przypadkach świadczenia są znacznie wyższe i mogą sięgać nawet ponad 160 tys. zł.

Kto może otrzymać odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy?

Prawo do świadczenia przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.

W określonych sytuacjach o odszkodowanie mogą ubiegać się również członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego, m.in. małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo czy rodzice, jeśli spełniają warunki określone w przepisach.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie?

Podstawowa stawka wynosi obecnie 1781 zł za każdy 1 proc. trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przepisy przewidują także wyższe kwoty w szczególnych przypadkach.

Przykładowo:

31 162 zł przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji,

147 271 zł może otrzymać małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego,

nawet ponad 160 tys. zł przewidziano dla małżonka i dzieci zmarłego wraz z dodatkami na kolejne osoby uprawnione.

Ostateczna wysokość świadczenia zależy od sytuacji oraz kręgu osób uprawnionych.

Kiedy ZUS odmówi wypłaty?

Odszkodowanie nie zostanie przyznane, jeśli wyłączną przyczyną wypadku było umyślne naruszenie przepisów BHP lub rażące niedbalstwo pracownika.

Świadczenie nie przysługuje również osobom, które w chwili wypadku znajdowały się pod wpływem alkoholu albo środków odurzających.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z protokołem powypadkowym sporządzonym przez pracodawcę oraz zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zakończenie leczenia.

Po skompletowaniu dokumentów Zakład ma 14 dni na wydanie decyzji, a wypłata odszkodowania następuje w terminie do 30 dni od jej wydania.

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