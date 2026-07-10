Tego nie rób w sklepie. UOKiK wydał jasne ostrzeżenie dla klientów

Klient ma prawo sprawdzić towar przed zakupem, jednak nie oznacza to pełnej swobody w obchodzeniu się z produktami znajdującymi się na sklepowych półkach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że do momentu zapłaty towar pozostaje własnością sklepu, dlatego samowolne otwieranie opakowań może prowadzić do problemów.

UOKiK podkreśla, że w razie wątpliwości najlepiej poprosić o pomoc pracownika sklepu. To obsługa może zdecydować, czy produkt można bezpiecznie otworzyć lub wskazać egzemplarz przeznaczony do prezentacji.

Tych produktów lepiej nie otwierać

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku produktów, których rozpakowanie może wpłynąć na ich bezpieczeństwo, higienę lub możliwość dalszej sprzedaży.

Urząd wskazuje, że nie powinno się otwierać przede wszystkim:

produktów zaplombowanych,

artykułów spożywczych,

kosmetyków,

produktów higienicznych.

W takich przypadkach otwarcie opakowania może uniemożliwić dalszą sprzedaż towaru.

Jak sprawdzić produkt przed zakupem?

UOKiK przypomina, że konsument ma prawo zapoznać się z cechami i właściwościami produktu. Powinien jednak robić to w sposób, który nie prowadzi do uszkodzenia opakowania ani samego towaru.

Przy kosmetykach warto korzystać z testerów udostępnionych przez sklep. W przypadku sprzętu elektronicznego najlepiej sprawdzać urządzenia demonstracyjne przygotowane do prezentacji klientom.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z odzieżą i obuwiem. Klienci mogą je przymierzać przed zakupem, pod warunkiem że robią to ostrożnie i nie powodują zabrudzeń ani uszkodzeń.

Najpierw zapytaj pracownika

Zdaniem UOKiK najlepszą zasadą jest wcześniejsze skonsultowanie się z obsługą sklepu. Pozwala to uniknąć nieporozumień i sytuacji, w której produkt po rozpakowaniu nie będzie nadawał się do sprzedaży.

Urząd podkreśla, że klient ma prawo sprawdzić towar przed zakupem, ale powinien robić to z poszanowaniem zasad obowiązujących w sklepie oraz z myślą o innych kupujących.

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