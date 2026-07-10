Tego nie rób w sklepie. UOKiK wydał jasne ostrzeżenie dla klientów

Klient ma prawo sprawdzić towar przed zakupem, jednak nie oznacza to pełnej swobody w obchodzeniu się z produktami znajdującymi się na sklepowych półkach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że do momentu zapłaty towar pozostaje własnością sklepu, dlatego samowolne otwieranie opakowań może prowadzić do problemów.
UOKiK podkreśla, że w razie wątpliwości najlepiej poprosić o pomoc pracownika sklepu. To obsługa może zdecydować, czy produkt można bezpiecznie otworzyć lub wskazać egzemplarz przeznaczony do prezentacji.
Tych produktów lepiej nie otwierać
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku produktów, których rozpakowanie może wpłynąć na ich bezpieczeństwo, higienę lub możliwość dalszej sprzedaży.
Urząd wskazuje, że nie powinno się otwierać przede wszystkim:
- produktów zaplombowanych,
- artykułów spożywczych,
- kosmetyków,
- produktów higienicznych.
W takich przypadkach otwarcie opakowania może uniemożliwić dalszą sprzedaż towaru.
Jak sprawdzić produkt przed zakupem?
UOKiK przypomina, że konsument ma prawo zapoznać się z cechami i właściwościami produktu. Powinien jednak robić to w sposób, który nie prowadzi do uszkodzenia opakowania ani samego towaru.
Przy kosmetykach warto korzystać z testerów udostępnionych przez sklep. W przypadku sprzętu elektronicznego najlepiej sprawdzać urządzenia demonstracyjne przygotowane do prezentacji klientom.
Nieco inaczej wygląda sytuacja z odzieżą i obuwiem. Klienci mogą je przymierzać przed zakupem, pod warunkiem że robią to ostrożnie i nie powodują zabrudzeń ani uszkodzeń.
Najpierw zapytaj pracownika
Zdaniem UOKiK najlepszą zasadą jest wcześniejsze skonsultowanie się z obsługą sklepu. Pozwala to uniknąć nieporozumień i sytuacji, w której produkt po rozpakowaniu nie będzie nadawał się do sprzedaży.
Urząd podkreśla, że klient ma prawo sprawdzić towar przed zakupem, ale powinien robić to z poszanowaniem zasad obowiązujących w sklepie oraz z myślą o innych kupujących.
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