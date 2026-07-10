30-latkowie żyją jak emeryci. Ten trend szybko zyskuje na popularności

Jeszcze kilkanaście lat temu symbolem sukcesu były częste imprezy, egzotyczne wakacje i życie w ciągłym biegu. Dziś coraz więcej osób po trzydziestce i czterdziestce świadomie wybiera zupełnie inny styl życia. Działka, aktywność fizyczna, domowe gotowanie czy spotkania z najbliższymi zastępują życie podporządkowane zawodowym ambicjom. O nowym trendzie pisze WP Kobieta.

Bohaterowie reportażu przyznają, że większą satysfakcję daje im dziś odpoczynek, kontakt z naturą oraz zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym niż nieustanna pogoń za kolejnymi sukcesami.

Zmęczenie kulturą ciągłego pośpiechu

Jak wskazują rozmówcy WP Kobieta, osoby urodzone w latach 80. i 90. dorastały w przekonaniu, że sukces wymaga nieustannej pracy i dyspozycyjności. Jednocześnie są pierwszym pokoleniem, które przeszło pełną transformację ze świata analogowego do cyfrowego, funkcjonując dziś niemal bez przerwy w otoczeniu smartfonów i mediów społecznościowych.

Ich zdaniem właśnie dlatego coraz więcej osób szuka sposobów na wyciszenie i odpoczynek. Działki ROD, bieganie czy hobby związane z rękodziełem stają się alternatywą dla życia w ciągłym pośpiechu.

Mniej imprez, więcej zdrowych nawyków

Zmianę stylu życia zauważa również socjolog Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Jak ocenia, młodsze pokolenia coraz częściej wybierają model slow life zamiast życia nastawionego na demonstrację statusu materialnego. Znaczenia nabierają zdrowie, ekologia i świadome spędzanie wolnego czasu.

Autorzy reportażu zwracają uwagę, że coraz więcej osób ogranicza spożycie alkoholu, rzadziej imprezuje i częściej spotyka się w domach lub na działkach. Popularność zyskują również bezalkoholowe napoje, aktywność fizyczna i domowe gotowanie.

Priorytetem stał się komfort życia

Na zmianę podejścia wpływają także kwestie finansowe. Kredyty mieszkaniowe, niepewność zatrudnienia oraz wysokie koszty życia sprawiają, że wielu młodych dorosłych ostrożniej planuje wydatki. Jednocześnie coraz większą wagę przykładają oni do zdrowia psychicznego i zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Zdaniem rozmówców WP Kobieta sukces przestał oznaczać nieustanną pracę i imponowanie innym. Coraz częściej kojarzy się z możliwością zwolnienia tempa, dbaniem o własne zdrowie i spędzaniem czasu zgodnie z własnymi potrzebami.

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