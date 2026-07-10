Drogie lody nie zawsze są lepsze. Ten szczegół zdradza prawdę

Hasła "rzemieślnicze" czy "domowe" często przyciągają klientów, jednak nie stanowią gwarancji sposobu produkcji. Jak zwraca uwagę Onet Kobieta, polskie przepisy nie definiują pojęcia "lody rzemieślnicze", dlatego może ono być wykorzystywane w celach marketingowych.

W praktyce część lodziarni przygotowuje lody z gotowych przemysłowych mieszanek, tzw. premiksów, zamiast tworzyć je od podstaw z naturalnych składników.

Co powinno znaleźć się w składzie?

Prawdziwe lody rzemieślnicze powinny opierać się na prostych składnikach. W przypadku lodów mlecznych będą to przede wszystkim mleko, cukier oraz naturalne dodatki, takie jak owoce czy naturalne aromaty. W lodach sorbetowych podstawę stanowią woda, owoce i cukier.

Onet Kobieta wskazuje, że gotowe premiksy zawierają zwykle znacznie dłuższą listę składników, w tym mleko w proszku, tłuszcze roślinne, emulgatory i stabilizatory, które ułatwiają masową produkcję.

Kolor i wygląd mogą wiele powiedzieć

Jednym z sygnałów świadczących o wykorzystaniu półproduktów może być bardzo intensywny kolor lodów. Neonowa zieleń pistacji czy jaskrawożółta wanilia często wskazują na zastosowanie barwników zamiast naturalnych składników.

Znaczenie ma również konsystencja. Lody przygotowane tradycyjnie są zwykle mniej napowietrzone, bardziej zwarte i szybciej się topią. Z kolei produkty zawierające większą ilość stabilizatorów dłużej zachowują swój kształt i często wystają wysoko ponad krawędź pojemnika.

Cena nie jest gwarancją jakości

Wysoka cena nie oznacza automatycznie, że kupujemy produkt przygotowany metodami rzemieślniczymi. Jak podkreśla Onet Kobieta, również w popularnych kurortach drogie lody mogą powstawać z gotowych baz, podczas gdy niewielkie lokalne lodziarnie często oferują produkt przygotowany od podstaw z naturalnych składników.

Dlatego przed zakupem warto zwrócić uwagę nie tylko na nazwę i cenę, ale także na skład, wygląd lodów oraz sposób ich przygotowania.

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