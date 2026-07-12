Wakacyjny spacer z psem. Nie za brak smyczy można dostać mandat

Latem właściciele psów częściej wybierają dłuższe spacery w parkach, na skwerach i terenach zielonych. Wiele osób zastanawia się wówczas, czy pies może poruszać się bez smyczy i kagańca. Pojawia się tu jednak ważna kwestia, ponieważ polskie przepisy nie wskazują jednoznacznie, że każdy pies w przestrzeni publicznej musi być zawsze prowadzony w taki sposób.

Kluczowe znaczenie ma coś innego. Chodzi przede wszystkim o sposób sprawowania opieki nad zwierzęciem oraz to, czy opiekun ma nad nim pełną kontrolę.

Najważniejsza jest kontrola nad zwierzęciem

Obowiązujące przepisy nakładają na właścicieli i opiekunów psów obowiązek zachowania odpowiednich środków ostrożności. Oznacza to, że zwierzę nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób ani zwierząt.

Smycz i kaganiec są jednymi ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa, ale nie zawsze są jedynym wymaganym rozwiązaniem. W praktyce znaczenie może mieć m.in.:

posłuszeństwo psa i reakcja na komendy,

możliwość szybkiego przywołania zwierzęcia,

zachowanie psa wobec ludzi i innych zwierząt.

W przypadku dużych, silnych lub agresywnych psów wymagania dotyczące ostrożności mogą być większe.

Sam fakt, że pies idzie bez smyczy, nie zawsze oznacza automatycznie wykroczenie. Ważne jest to, czy opiekun rzeczywiście panuje nad sytuacją.

Gmina może wprowadzić własne zasady

Oprócz ogólnych przepisów znaczenie mają również lokalne regulacje. Samorządy mogą określać zasady wyprowadzania psów w konkretnych miejscach, np. w parkach, na terenach rekreacyjnych czy osiedlach.

W niektórych lokalizacjach przepisy mogą wymagać prowadzenia psa na smyczy albo stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Nie oznacza to jednak, że każda gmina może całkowicie zakazać spacerów z psem bez smyczy na całym swoim terenie.

Przepisy lokalne muszą uwzględniać możliwość zapewnienia zwierzętom odpowiedniej przestrzeni do ruchu. Dlatego przed spacerem w nowym miejscu warto sprawdzić obowiązujące zasady.

Mandat może dostać nie tylko właściciel psa

Odpowiedzialność za zachowanie psa ponosi osoba, która w danym momencie sprawuje nad nim opiekę. Nie musi być to formalny właściciel zwierzęcia.

Mandat może więc dotyczyć również osoby, która wyprowadza psa znajomego, sąsiada albo tymczasowo zajmuje się zwierzęciem. Najważniejsze jest to, czy zapewniła odpowiedni nadzór.

W praktyce służby oceniają przede wszystkim sytuację i zachowanie psa, a nie sam brak smyczy. Jeśli zwierzę wymknie się spod kontroli, podbiegnie do ludzi lub stworzy zagrożenie, właśnie brak właściwego nadzoru może stać się podstawą do ukarania opiekuna.

Spacer bez smyczy wymaga rozsądku

Wakacyjny spacer z psem bez smyczy nie zawsze musi oznaczać złamanie prawa, ale wymaga odpowiedzialności. Opiekun powinien znać zachowanie swojego zwierzęcia i dostosować sposób spaceru do miejsca oraz sytuacji.

Nawet spokojny pies może zareagować inaczej w tłumie, w kontakcie z innymi zwierzętami lub w nieznanym otoczeniu. Dlatego najważniejszą zasadą pozostaje bezpieczeństwo – zarówno psa, jak i osób znajdujących się w jego pobliżu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o podatek od psa

Od kiedy w Polsce funkcjonuje podatek od psa?

Daninę wprowadziła ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ile wynosi maksymalna stawka podatku?

W 2026 roku jest to 186,29 zł rocznie za jednego czworonoga.

Ile samorządów wykazuje wpływy z opłaty?

W 2025 roku było to 377 jednostek samorządu terytorialnego, z czego 359 gmin i 18 miast na prawach powiatu.

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