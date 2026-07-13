Renta wdowia mocno w górę od 2027 r. Jest jednak haczyk z limitem ZUS

Od 1 stycznia 2027 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany dotyczące renty wdowiej. Wdowy i wdowcy będą mogli otrzymywać wyższe świadczenia dzięki zwiększeniu udziału drugiego świadczenia. Jednocześnie zmieni się maksymalny limit wypłat, który będzie miał wpływ na część seniorów.

Obecnie osoby korzystające z renty wdowiej otrzymują 100 proc. wybranego świadczenia oraz 15 proc. drugiego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. Nadal będzie można wybrać jeden z dwóch wariantów: pobierać własną emeryturę w całości i część renty rodzinnej albo odwrotnie – rentę rodzinną w pełnej wysokości oraz część własnej emerytury.

ZUS zastosuje nowy limit wypłat

Wyższe świadczenia nie będą jednak wypłacane bez ograniczeń. Łączna kwota obu świadczeń nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Limit będzie waloryzowany co roku razem z emeryturami i rentami.

Przy prognozowanej waloryzacji na poziomie 3,48 proc. minimalna emerytura ma wzrosnąć do 2047,34 zł brutto. Oznaczałoby to, że maksymalna kwota renty wdowiej wyniesie 6142,02 zł brutto. Jeżeli suma świadczeń przekroczy ten próg, ZUS obniży wypłatę do obowiązującego limitu.

Kto zyska najwięcej?

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że osoby pobierające niższe emerytury i renty będą mogły w pełni skorzystać z podwyższenia udziału drugiego świadczenia do 25 proc. W przypadku wyższych świadczeń dodatkowa kwota zostanie ograniczona przez obowiązujący limit, dlatego część seniorów nie odczuje pełnego wzrostu.

Jak podaje Fakt, pojawiają się pytania o możliwość dalszych zmian, w tym zniesienia limitu. Z informacji przekazanych przez resort rodziny wynika jednak, że przegląd funkcjonowania programu zaplanowano dopiero na 2028 r. Dopiero wtedy mogą zostać rozważone ewentualne korekty obowiązujących zasad.

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