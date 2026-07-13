To dlatego emerytury kobiet są niższe. Padła propozycja zmian wieku emerytalnego

Wiek emerytalny kobiet znów w centrum dyskusji. Ekspert proponuje zmiany

Dyskusja o wieku emerytalnym kobiet ponownie wróciła do debaty publicznej. Ekspert emerytalny Oskar Sobolewski ocenił w programie "Onet Rano. Finansowo", że obowiązujące rozwiązania sprawiają, iż kobiety otrzymują niższe świadczenia i dlatego system wymaga zmian. Jego zdaniem kierunek reform powinien prowadzić do stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego kobiet, a nie jego obniżania.

Sobolewski zwraca uwagę, że obecnie wiek emerytalny kobiet w Polsce jest najniższy w Unii Europejskiej. Jak wyjaśnia, konstrukcja systemu powoduje, że zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez dalszą średnią długość życia. Oznacza to, że wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej skutkuje niższą emeryturą. Kobiety nie tylko krócej odkładają składki, ale ich kapitał jest rozliczany na dłuższy prognozowany okres życia.

Ekspert proponuje stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego

Zdaniem eksperta wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany poprzez jego podnoszenie. W jego ocenie obniżenie wieku dla obu grup doprowadziłoby jedynie do dalszego spadku wysokości przyszłych świadczeń.

Jako punkt wyjścia wskazuje zrównanie wieku emerytalnego na poziomie 65 lat, a w dalszej perspektywie rozważenie kolejnych zmian. Jednocześnie zaznacza, że możliwym rozwiązaniem przejściowym mogłoby być podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 63 lat przy pozostawieniu 65 lat dla mężczyzn. Według niego taki krok pozwoliłby zwiększyć przyszłe emerytury kobiet.

Zmieniają się realia społeczne

W debacie często pojawia się argument, że niższy wiek emerytalny kobiet rekompensuje ich większe zaangażowanie w opiekę nad dziećmi i prowadzenie domu. Sobolewski zwraca jednak uwagę, że sytuacja społeczna zmienia się wraz z pogłębiającym się kryzysem demograficznym i coraz mniejszą liczbą urodzeń. Jego zdaniem również te zmiany powinny być uwzględnione podczas dyskusji o przyszłości systemu emerytalnego. Podkreśla jednocześnie, że ostateczne decyzje dotyczące wieku emerytalnego powinny zostać poprzedzone szeroką debatą.

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