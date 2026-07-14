Biedronka ruszyła z promocją na kawę. Rabaty sięgają nawet 70 proc.

W Biedronce trwa akcja promocyjna, w ramach której przeceniono kilka popularnych kaw. Oferta obowiązuje od 13 do 18 lipca i obejmuje zarówno kawy ziarniste, mielone, jak i rozpuszczalne. W wielu przypadkach rabaty sięgają kilkudziesięciu procent, jednak skorzystanie z promocji wymaga spełnienia jednego warunku.

Wszystkie opisane oferty są dostępne wyłącznie dla klientów korzystających z programu lojalnościowego Moja Biedronka. Oznacza to, że przy kasie trzeba zeskanować kartę lub aplikację. Bez tego produkty zostaną naliczone w regularnych cenach.

Dallmayr z rabatem do 70 proc.

Jedną z najciekawszych propozycji jest promocja na kawy marki Dallmayr. Sieć pozwala dowolnie łączyć różne warianty produktów, a tańsze opakowania w zestawie można kupić z rabatem sięgającym nawet 70 proc.

Promocją objęto m.in.:

kawę mieloną Dallmayr Classic Intense,

kawę mieloną Dallmayr Classic HVP 500 g,

kawę ziarnistą Home Barista Caffè Crema Dolce 1 kg,

kawę ziarnistą Home Barista Caffè Crema Forte 1 kg.

W tym przypadku obowiązuje jednak limit. Na jedno konto Moja Biedronka można kupić maksymalnie cztery opakowania dziennie, z czego dwa zostaną objęte promocyjnym rabatem.

Tańsza także kawa Cafe d'Or i Nescafé

Promocja na kawę obejmuje również inne znane marki. Kilogramowe opakowanie kawy ziarnistej Cafe d'Or Forza kosztuje obecnie 39,99 zł zamiast 53,99 zł. To obniżka o 14 zł, a dodatkowym atutem jest brak limitu zakupów.

Z kolei osoby wybierające kawę rozpuszczalną mogą zwrócić uwagę na Nescafé Classic 200 g. Opakowanie zostało przecenione do 21,99 zł, co oznacza oszczędność 14 zł względem ceny regularnej. W tym przypadku sieć wprowadziła limit czterech opakowań dziennie na jedno konto programu lojalnościowego.

O tym warunku łatwo zapomnieć

Choć promocje mogą przynieść zauważalne oszczędności, warto wcześniej zapoznać się z zasadami akcji. Najważniejszym warunkiem jest posiadanie aktywnej karty lub aplikacji Moja Biedronka, ponieważ tylko wtedy rabaty naliczają się automatycznie przy kasie.

Przed zakupami warto też sprawdzić limity obowiązujące przy poszczególnych produktach. Dzięki temu łatwiej uniknąć sytuacji, w której część kaw zostanie naliczona już w standardowej cenie.

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