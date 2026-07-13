Wyższe opłaty za mieszkanie? Nowe przepisy uderzą w właścicieli lokali i najem krótkoterminowy

Właściciele lokali usługowych oraz mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy mogą w przyszłości płacić wyższe opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali zakłada możliwość obciążania dodatkowymi kosztami tych właścicieli, których sposób korzystania z nieruchomości powoduje większe wydatki związane z utrzymaniem części wspólnych budynku.

Nowe przepisy

Projekt przewiduje dodanie przepisu, który pozwoli właścicielom lokali podjąć uchwałę zmieniającą sposób podziału kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Będzie to możliwe wtedy, gdy różnice w sposobie korzystania z lokali uzasadniają wyższe wydatki. Warunkiem zastosowania nowych zasad ma być przygotowanie kalkulacji kosztów.

Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim lokali usługowych oraz mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo. Większy ruch klientów lub częsta rotacja gości może oznaczać szybsze zużywanie wind, klatek schodowych, domofonów czy parkingów. W takich przypadkach wspólnoty ponoszą wyższe koszty sprzątania, napraw i remontów, które obecnie finansowane są przez wszystkich właścicieli lokali.

Projekt nie daje jednak wspólnotom pełnej swobody w podnoszeniu opłat. Każda podwyżka będzie musiała zostać uzasadniona rzeczywistymi dodatkowymi kosztami wynikającymi ze sposobu korzystania z lokalu. Konieczne będzie także ich udokumentowanie. Wśród wydatków, które mogą zostać uwzględnione, wymieniane są m.in. częstsze sprzątanie, naprawy domofonów, remonty elewacji, utrzymanie parkingów czy wyższe składki ubezpieczeniowe.

Koszty utrzymania

Eksperci zwracają jednak uwagę, że precyzyjne określenie kosztów generowanych przez konkretnego właściciela może być bardzo trudne. Ich zdaniem może to prowadzić do sporów sądowych. Jednym z rozwiązań mogłoby być ustalenie ryczałtowych opłat w drodze uchwały wspólnoty.

Jak wskazuje Portal Samorządowy, nowe przepisy mają przede wszystkim sprawiedliwiej rozłożyć koszty utrzymania części wspólnych budynków. Jednocześnie podkreślono, że planowane podwyżki nie mają być wysokie, lecz odpowiadać rzeczywistym wydatkom ponoszonym przez wspólnotę. Przykładowo, jeśli miesięczny koszt sprzątania klatki schodowej wzrośnie z 500 do 750 zł z powodu działalności lokalu usługowego lub najmu krótkoterminowego, różnica mogłaby zostać przypisana właścicielowi takiego lokalu.

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