Masz działkę ROD? Za taki żywopłot możesz nawet stracić ogródek

Działkowcy korzystający z rodzinnych ogrodów działkowych muszą przestrzegać zasad określonych w regulaminie ROD. Dotyczą one nie tylko korzystania z działki, ale także budowy ogrodzeń, sadzenia żywopłotów czy wjazdu samochodem na teren ogrodu. Złamanie przepisów może zakończyć się nawet wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki.

Ogrodzenia na działkach

Regulamin zabrania samodzielnego ingerowania w ogrodzenie zewnętrzne rodzinnego ogrodu działkowego. Działkowcy nie mogą budować nowych bram ani furtek, ponieważ infrastruktura ta należy do stowarzyszenia ROD. Zarząd może natomiast zdecydować o zamykaniu bram w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jednak musi zagwarantować swobodny dostęp służbom ratunkowym.

Przepisy jasno określają również zasady dotyczące ogrodzeń poszczególnych działek. Ogrodzenie nie może być wyższe niż 1 metr i powinno mieć ażurową konstrukcję. Zabronione jest montowanie drutu kolczastego oraz innych ostro zakończonych elementów.

Szczególne ograniczenia dotyczą żywopłotów. Oddzielenie działki od sąsiedniej za pomocą żywopłotu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody użytkownika sąsiedniej działki. Taki żywopłot nie może przekraczać wysokości 1 metra. Taki sam limit obowiązuje przy granicy z alejką lub drogą wewnętrzną. Wyższe, maksymalnie dwumetrowe żywopłoty są dopuszczalne jedynie na granicy ogrodu działkowego, pod warunkiem że nie będą przerastały poza ogrodzenie ROD.

Możliwość wjazdu

Regulamin ogranicza także możliwość wjazdu samochodów na teren ogrodu. Co do zasady nie wolno wjeżdżać samochodami osobowymi ani parkować poza wyznaczonymi miejscami. Wyjątek dotyczy pojazdów dostarczających na działkę materiały budowlane, nawozy lub inne niezbędne rzeczy. W takich przypadkach obowiązują zasady ustalone przez zarząd ROD, który może określić m.in. trasę przejazdu czy dopuszczalną masę pojazdu.

Portal Samorządowy przypomina, że nieprzestrzeganie regulaminu może mieć poważne skutki. Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego ma prawo wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej osobie, która łamie obowiązujące zasady. Szczegółową procedurę w takich przypadkach określa statut Polskiego Związku Działkowców.

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