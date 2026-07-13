Wojsko wysyła karty mobilizacyjne. Tysiące Polaków mogą znaleźć list w skrzynce

Wojskowe Centra Rekrutacji prowadzą wysyłkę kart mobilizacyjnych do osób objętych przydziałami mobilizacyjnymi. Dokument nie oznacza natychmiastowego powołania do służby, lecz potwierdza wyznaczenie konkretnego stanowiska lub funkcji na wypadek ogłoszenia mobilizacji albo wybuchu wojny. Przygotowania do takiej ewentualności prowadzone są także w czasie pokoju.

Karty mobilizacyjne

Zasady wydawania kart mobilizacyjnych określa ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r. Przepisy przewidują trzy rodzaje dokumentów. Karta z czerwonym paskiem jest przeznaczona dla żołnierzy rezerwy zobowiązanych do stawienia się do czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji lub wojny. Zielony pasek dotyczy żołnierzy rezerwy powoływanych na podstawie karty powołania lub obwieszczenia, natomiast niebieski – pracowników resortu obrony narodowej oraz innych osób pełniących określone funkcje.

Karty mobilizacyjne otrzymują przede wszystkim żołnierze pasywnej rezerwy przewidziani do powołania w pierwszej kolejności. Dokumenty mogą trafić również do osób posiadających kwalifikacje istotne z punktu widzenia obronności, m.in. specjalistów z zakresu medycyny, logistyki, informatyki i łączności, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz wybranych cywilów przewidzianych do wykonywania zadań wspierających w administracji, energetyce czy transporcie.

Na karcie mobilizacyjnej wskazane są m.in. jednostka wojskowa, stanowisko oraz miejsce stawiennictwa w przypadku ogłoszenia mobilizacji. Osoba objęta takim przydziałem powinna w razie wezwania zabrać dokumenty wojskowe, podstawowe rzeczy osobiste oraz zapas żywności na kilka dni.

Uchylenie obowiązku

Przepisy przewidują także sytuacje, w których przydział mobilizacyjny może zostać uchylony. Należą do nich m.in. osiągnięcie maksymalnego wieku, utrata obywatelstwa, trwała niezdolność do służby, wyjazd na stałe za granicę, likwidacja stanowiska czy określone okoliczności rodzinne. Decyzję podejmuje szef właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Osoba powołana do czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji lub wojny ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny niestawienie się mimo otrzymanego wezwania jest zagrożone karą pozbawienia wolności nie krótszą niż trzy lata. Informację o wydaniu karty mobilizacyjnej można uzyskać przede wszystkim we właściwym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Obecnie nie ma możliwości samodzielnego sprawdzenia tego przez internet za pomocą ePUAP ani aplikacji mObywatel.

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