Powrót do przywilejów na stacjach paliw. Dawcy krwi mają taniej

Krew jest niezastąpionym „czerwonym złotem”, ponieważ pomimo ogromnego postępu medycyny wciąż nie da się jej sztucznie wyprodukować. Jest kluczowa podczas operacji, po wypadkach, przy chorobach nowotworowych oraz dla osób z zaburzeniami krzepnięcia.

W Polsce nie płaci się za oddanie krwi – krwiodawstwo jest honorowe i dobrowolne, ale to nie oznacza, że dawcy nie mają przywilejów, zniżek i ulg. Mają – mogą na przykład taniej kupić paliwo.

O ile wzrosły ceny paliw na stacjach? Przyszłość nie rysuje się różowo

To ważne, bo po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN 1 lipca, ceny paliw w Polsce wzrosły średnio o 50 gr do 91 groszy na litrze. Skok był podyktowany powrotem wyższej stawki podatku VAT (z 8 proc. na 23 proc.) oraz likwidacją mechanizmów cen maksymalnych. Najmocniej podrożała benzyna Pb95 i olej napędowy – miejscami nawet o około 1 zł/l.

Według danych Reflex średnia cena benzyny Pb95 wynosi obecnie 6,58 zł/l, a oleju napędowego 6,99 zł/l, jednak na wielu stacjach diesel ponownie kosztuje już ponad 7 zł za litr i taniej nie będzie. Analitycy Reflex prognozują, że w drugim tygodniu lipca ceny benzyny i oleju napędowego wzrosną – najsilniej zdrożeje diesel. Autogaz będzie za to nadal tanieć.

W takiej sytuacji liczy się każde 5 gr, 10 gr, 25 gr na litrze mniej – zwłaszcza przy wyjeździe na wakacje lub codziennym dojeździe do pracy.

MOL i Lotos honoruje krwiodawców. Zniżki zależą od zasług

Honorowi krwiodawcy z całego kraju mogą liczyć na bezterminowe rabaty na stacjach paliw dwóch sieci: Orlen oraz MOL i Lotos. Wysokość rabatów w sieci MOL zależy od stopnia odznaczenia – Zasłużony Honorowy dawca Krwi ma zniżkę wielkości 25 gr na litrze.

Na stacjach MOL i Lotos zniżka dotyczy tankowania paliw EVO. Rabaty są dostępne w aplikacji MOL Move, po wczeniejszej rejestracji w Stowarzyszeniu Honorowych dawców Krwi w Rydułtowach.

Honorowy Dawca Krwi może liczyć na przyznanie rabatu przez 3 miesiące po oddaniu krwi w wysokości 8 gr na litrze. Przy tankowaniu gazu LPG zapłaci 5 gr mniej a tankując ON Evo Plus oraz Pb 98 Evo Plus rachunek i zostanie pomniejszony o 12 gr na litrze. Zniżka dotyczy też myjni automatycznej i wynosi 15 proc.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia i II stopnia ma większe zniżki i to bezterminowe – 10 gr mniej przy tankowaniu EVO, 8 gr taniej jeżeli jeździ na gazie LPG i 16 gr mniej przy tankowaniu EVO Plus. W myjni automatycznej także czeka na niego rabat w wysokości 15 proc.

Jeszcze więcej przywilejów ma Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia. Jego bezterminowy rabat za tankowanie EVO to 12 gr, 10 gr za LPG i 20 gr mniej za EVO Plus. Najbardziej opłaca się zostać Honorowym Dawcą Krwi Zasłużonym dla Zdrowia Narodu, bo to oznacza bezterminowy rabat w wysokości 15 gr na litrze EVO, 12 gr za LPG, 25 gr za EVO Plus oraz aż 20 proc. zniżki na myjni automatycznej.

Stowarzyszenie podpisało także umowę z koncernem Orlen. Zniżki na stacjach Orlen i Bliska

Tu wysokość rabatów nie jest oczywista – koncern Orlen uważa ją za tajemnicę handlową. Wiadomo jednak, że zniżki obowiązują na paliwo Standard oraz Verva, a także na usługi myjni automatycznej i odkurzacza.

Po zgłoszeniu do Stowarzyszenia Rydułtowy, honorowi krwiodawcy otrzymują kartę Biznestank, którą należy zgłosić w aplikacji Orlen Vitay. Dawcy mają prawo zatankować ze zniżką do 300 litrów w miesiącu, a do programu można zgłosić tylko jedno auto.

Liczba krwiodawców nie rośnie znacząco. Niemal wszyscy są za to honorowi

Ile osób w Polsce ma prawo do takich zniżek? Grube tysiące. W 2025 roku w Polsce pobrano ponad 1 591,9 tys. donacji krwi i jej składników. To wzrost o 2,8 proc. w porównaniu z 2024 rokiem, przy nieznacznie większej liczbie krwiodawców – 0bliczył Głowny Urząd Statystyczny.

Grupa krwiodawców w Polsce jest mniej więcej stała – w 2025 roku było ich w Polsce było ich 651,8 tys. Niemal wszyscy, bo 651,7 tysięcy są dawcami honorowymi. Dawcy wielokrotni stali i powtórni stanowili aż 81,9 proc. oddających krew.

Najwięcej krwi pełnej pobrano w 2025 roku w województwie śląskim – 178,1 tys. donacji. Mieszkańcy trzech województw: śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego oddali łącznie 468,5 tys. donacji krwi pełnej (33,3 proc. krwi pełnej pobranej w kraju). Coś im się za to należy.

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