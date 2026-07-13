Tylko dla singli. Kiedy wali się domowy budżet 1010 zł można co miesiąc brać

Ekonomiści przyjmują, że bezpieczna poduszka finansowa powinna stanowić równowartość 3 do 6 miesięcy wydatków. Niestety, od poważnych problemów finansowych większość Polaków dzieli średnio zaledwie 1 miesiąc życia z oszczędności bez stałych dochodów. Single są w jeszcze trudniejszej sytuacji.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych co roku wylicza kwotę wyznaczajacą minimum egzystencji, tymczasem, około 2 mln osób w Polsce żyje nawet poniżej tego minimum. Najnowsze dane GUS pokazują, że w 2025 roku skrajne ubóstwo dotyczyło 5,3 proc. mieszkańców Polski. Mówimy o poziomie, na którym występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego.

Wyższe kryterium dochodowe – lepszy dostęp do socjalu. Single też się mieszczą

Dla singli minimum egzystencji w 2025 roku obliczono na 1021, 67 zł miesiecznie. Z tego na żywność idzie 415, 35 zł miesięcznie, na mieszkanie – 467, 84 zł, na zdrowie około 17 zł, na edukację okrągłe zero, na odzież i obuwie około 38 zł, na higienę osobistą – 33,85 zł. W skrócie to tak zwany przez naukowców „dolny obszar ubóstwa”.

W czwartym kwartale 2025 roku minimum egzystencji wynosiło średnio 1037 zł miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego. Minimum socjalne dla singli obliczone według cen z I kwartału 2026 roku wynosi 1950 zł.

GUS odnotował jeszcze jedną istotną zmianę – wzrost tzw. ubóstwa ustawowego. W 2025 roku jego zasięg wzrósł z 2,6 proc. do 8,1 proc. Jest to skutek podniesienia progów dochodowych uprawniających do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Innymi słowy, gospodarstwa domowe, które wcześniej nie mogły ubiegać się o pomoc społeczną, po zmianie przepisów uzyskały do niej prawo. W tej grupie są także single.

Jaką pomoc można uzyskać w nagłym kryzysie? Nikt się nie spodziewa problemów

Biorąc pod uwagę wyliczone wartości, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w 2026 roku stawki pomocy społecznej: singiel w kłopotach dostanie 1010 zł od państwa (wzrost o 234 zł). To kwota zasiłku okresowego w maksymalnej wysokości.

Zmieniły się także kwoty zasiłków:

pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł),

maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).

Próg dochodowy dla singla uprawniający do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (na zapłacenia czynszu i rachinków), wynosi obecnie 3 561,42 zł miesięcznie. Wysokość dopłaty nie jest sztywną kwotą – zależy od dochodów, metrażu oraz faktycznych wydatków na utrzymanie mieszkania. Najczęściej świadczenie wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie (przeciętnie około 250–400 zł).

Ośrodki pomocy społecznej mogą także przyznać zasiłek stały lub celowy. Należy się on pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Poniżej minimum socjalnego żyje w Polsce około 15 mln osób – zarówno single jak i całe rodziny. Nie ma się czego wstydzić.

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