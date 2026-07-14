Dlaczego ZUS czepia się wdów i wdowców? Wezwania na dywanik

Prawo do tego dodatkowego świadczenia może dotyczyć nawet 2 mln Polaków, ale z danych ZUS wynika jednak, że do połowy 2026 roku z wypłat skorzystało łącznie ponad 1,6 miliona osób. Z prostego rachunku wynika, że ciągle są tysiące osób, które sprawę zaniedbały.

Wnioski wciąż można składać w dowolnym momencie – nie ma ostatecznego terminu, który zamykałby drogę do ubiegania się o pieniądze – to jest dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość jest taka, że łączna kwota wypłat to już 3,902 mld zł.

Rok z rentą wdowią. Świadoczenie już zostało w 2026 roku zwaloryzowane

Przepisy dotyczące renty wdowiej weszły w życie 1 stycznia 2025 roku, ale wypłata świadczenia ruszyła dopiero od 1 lipca 2025 roku. Uprawnione osoby mają możliwość pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku i jednocześnie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego w wybranej konfiguracji:

100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. „własnego” świadczenia,

100 proc. „własnego” świadczenia z ZUS oraz 15 proc. renty rodzinnej.

Tak jak reszta świadczeń z ZUS, tak i renta wdowia podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że od 1 marca 2026 roku renta wdowia jest wyższa, ale są też nowe limity. Suma dwóch świadczeń (własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury – obecnie to 5935,47 zł. Jeśli suma świadczeń przekroczy tę kwotę, renta wdowia jest obniżana.

Uwaga – do limitu wliczane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne (druga emerytura), a także inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów: dodatek pielęgnacyjny czy ekwiwalent węglowy.

Ministra pracy podaje nową kwotę. W 2027 roku świadczenie znacznie wyższe

Seniorzy mogą sami wskazać korzystniejszą dla nich opcję (100 proc. emerytury i 15 proc. renty rodzinnej, lub 15 proc. emerytury i 100 proc. renty rodzinnej), lub zaznaczyć we wniosku by korzystniejszy wariant renty wdowiej wyliczył ZUS. O świadczenie nadal warto się starać, ponieważ od 2027 roku planowana jest kolejna podwyżka renty wdowiej i to oprócz ustawowej waloryzacji. Osoby uprawnione otrzymają już nie 15 proc., a 25 proc. drugiego świadczenia!

– Dodatkowo do kieszeni seniora i seniorki pobierającego rentę wdowią trafiać będzie około 500 zł lub 600 zł miesięcznie. To szansa na łatwiejsze opłacenie rachunków. To szansa na wykupienie leków, jeżeli takie są potrzebne. To szansa na to, żeby sprezentować wnukowi czy wnuczce prezent albo wspólny wyjazd. To realna zmiana jakości życia – wyliczyła ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

ZUS wzywa i zadaje pytania. 5 powodów do niepokoju o świadczenie

Okazuje się jednak, że prawidłowe wypełnienie wniosku nie jest takie proste dla niektórych seniorów. Z danych ZUS wynika, że około 20 proc. wniosków o rentę wdowią jest do wyjaśnienia, a poniżej 10 proc. nie spełnia kryteriów przyznania tego świadczenia.

W pułapkę wpadają zwłaszcza wdowcy i wdowy, którzy nie lubią samotności, więc wchodzą w nowe związki. Tymczasem prawo do renty wdowiej przysługuje wyłącznie po ostatnim małżonku, a wygasa po zawarciu nowego związku małżeńskiego.

Aby ubiegać się o to świadczenie z ZUS, trzeba jednoczenie spełniać kilka warunków:

osiągnąć wiek emerytalny – co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,

pozostawać w związku małżeńskim do dnia śmierci małżonka,

nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Renty nie dostają także osoby, które zostały w wieku 40-50 lat wdowami lub wdowcami i nie spełniają kluczowego warunku, jakim jest owdowienie pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

ZUS wzywa wdowy i wdowców do złożenia wyjaśnień z kilku powodów:

niekompletny wniosek i brak załączonych dokumentów,

puste pola we wniosku – seniorzy często nie zaznaczają warunku dotyczącego wspólności małżeńskiej, danych na temat własnej emerytury czy renty rodzinnej,

brak oświadczenia czy wdowa lub wdowiec wstąpili w kolejny związek małżeński,

inny adres do korespondencji,

inny rachunek bankowy niż ten, na który przychodzi emerytura.

Wniosek w sprawie renty wdowiej można złożyć zarówno w ZUS, jak i w KRUS, WBE, ZER-MSWiA lub BESW. Wypełniony wniosek (formularz ERWD) mozna zanieść osobiście do oddziału, wysłać pocztą, lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń. Można go również złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

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