5400 zł na rękę i nawet 1800 zł dodatku. Tyle płacą na start

Osoby rozpoczynające służbę w Policji mogą liczyć nie tylko na podstawowe wynagrodzenie przekraczające 5,4 tys. zł netto, ale także na szereg dodatków. Po ukończeniu szkolenia pensja rośnie, a funkcjonariusze mogą otrzymywać m.in. dodatek stołeczny oraz świadczenie mieszkaniowe wynoszące od 900 do 1800 zł miesięcznie.

Ile zarabia kursant w Policji?

Pierwszym etapem służby jest szkolenie zawodowe podstawowe. Kursant otrzymuje uposażenie w wysokości 6498,70 zł brutto. Oznacza to 5913,82 zł netto dla osób do 26. roku życia oraz 5463,82 zł netto dla starszych funkcjonariuszy.

Jeżeli służba pełniona jest w Warszawie lub jednostkach objętych dodatkiem stołecznym, wynagrodzenie wzrasta do 7210,30 zł brutto. W praktyce daje to 6561,37 zł netto przed ukończeniem 26 lat i 6026,37 zł netto po przekroczeniu tego wieku.

Różnice wynikają przede wszystkim z obowiązującej ulgi podatkowej dla osób do 26. roku życia.

Po szkoleniu pensja wyraźnie rośnie

Po zakończeniu szkolenia zawodowego podstawowego funkcjonariusz otrzymuje wyższe uposażenie. Policjant na podstawowym stanowisku zarabia 6966,50 zł brutto, czyli 6339,51 zł netto przed 26. rokiem życia oraz 5833,51 zł netto po ukończeniu tego wieku.

Jeszcze więcej otrzymują funkcjonariusze służący w oddziałach prewencji. Ich wynagrodzenie wynosi 7466,50 zł brutto, co przekłada się na 6794,51 zł netto dla młodszych policjantów i 6228,51 zł netto dla starszych.

Najwyższe wynagrodzenie spośród przedstawionych wariantów otrzymuje policjant pełniący służbę w oddziałach prewencji z dodatkiem stołecznym. W takim przypadku pensja sięga 8178,10 zł brutto, czyli 7422,07 zł netto przed ukończeniem 26 lat oraz 6791,07 zł netto po przekroczeniu tego wieku.

Nawet 1800 zł świadczenia mieszkaniowego

Na podstawowym wynagrodzeniu lista świadczeń się nie kończy. Policjanci w służbie przygotowawczej i stałej mogą otrzymywać świadczenie mieszkaniowe w wysokości od 900 do 1800 zł miesięcznie.

To odrębne świadczenie, wypłacane niezależnie od pensji zasadniczej. W praktyce oznacza to, że miesięczne wpływy funkcjonariusza mogą być znacznie wyższe niż samo uposażenie.

Jak Policja wypada na tle innych służb?

Dla porównania początkujący szeregowy zawodowy w Wojsku Polskim zarabia około 6,3 tys. zł brutto. Żołnierze mogą liczyć również na świadczenia mieszkaniowe od 630 do 1800 zł oraz liczne dodatki, w tym tzw. trzynastą pensję.

Z kolei w Straży Granicznej kursanci przed ukończeniem 26 lat otrzymują ponad 5900 zł netto miesięcznie, a starsi funkcjonariusze blisko 5500 zł netto. Po ukończeniu szkolenia wynagrodzenia rosną do około 6600 zł netto dla młodszych i ponad 6000 zł netto dla osób po 26. roku życia. Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą ponadto korzystać ze świadczenia mieszkaniowego przekraczającego 900 zł oraz zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

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