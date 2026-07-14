Właściciele mieszkań i domów muszą pamiętać o tym terminie. Fiskus nie odpuści

Właściciele domów, mieszkań, działek oraz innych nieruchomości powinni pamiętać o kolejnym obowiązku wobec fiskusa. Do 15 września przypada termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości. Niedotrzymanie tego terminu może oznaczać naliczenie odsetek, a w przypadku poważniejszych naruszeń także dotkliwe sankcje finansowe. Informacje o wysokości należności znajdują się w decyzji podatkowej przesyłanej przez gminę. Źródło: INFOR.

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy nie dotyczy wyłącznie właścicieli mieszkań czy domów jednorodzinnych. Podatek płacą również użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni oraz osoby korzystające z niektórych nieruchomości publicznych. Danina obejmuje grunty, budynki i ich części, lokale mieszkalne i użytkowe, a także budowle wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne mogą regulować należność jednorazowo albo w czterech ratach. Terminy płatności przypadają na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Najbliższy obowiązek dotyczy właśnie wrześniowej raty. Numer rachunku bankowego oraz wysokość podatku wskazuje urząd miasta lub gminy w doręczonej decyzji podatkowej. W części gmin dokument przekazuje również sołtys.

Jakie obowiązują stawki podatku od nieruchomości?

Wysokość podatku ustalają rady gmin, jednak nie mogą przekroczyć maksymalnych limitów określonych przez ministra finansów. W 2026 roku najwyższa stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej limit wynosi 35,53 zł za metr kwadratowy.

Inaczej opodatkowane są budowle związane z działalnością gospodarczą. W ich przypadku podatek wynosi 2 proc. wartości obiektu. Należność można opłacić przelewem, w kasie urzędu lub – tam, gdzie przewidziano taką możliwość – u inkasenta.

Spóźnienie z zapłatą może słono kosztować

Brak wpłaty w ustawowym terminie oznacza przede wszystkim naliczanie odsetek za zwłokę. To jednak nie jedyne możliwe konsekwencje. Jeśli podatnik celowo nie zgłosi nieruchomości do opodatkowania albo będzie unikał zapłaty podatku, może ponieść odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

Jak przypomina INFOR, w najpoważniejszych przypadkach grzywna może sięgnąć nawet 64 080 zł. Dodatkowo urząd ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu odzyskania zaległego podatku wraz z odsetkami.

Eksperci podkreślają, że warto wcześniej sprawdzić decyzję podatkową otrzymaną z gminy i uregulować należność przed upływem terminu. Pozwoli to uniknąć nie tylko dodatkowych kosztów, ale również ewentualnych problemów związanych z postępowaniem egzekucyjnym.4

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