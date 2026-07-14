Nie tylko 7 tys. zł z ZUS. Mało kto wie o dodatkowych pieniądzach

Od początku 2026 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zasiłku pogrzebowego. Po raz pierwszy od 13 lat świadczenie zostało podwyższone z 4 tys. do 7 tys. zł. To jednak nie koniec zmian. Rodziny mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych znacznie skrócił czas wypłaty pieniędzy.

Zasiłek pogrzebowy wzrósł do 7 tys. zł

Nowa kwota zasiłku pogrzebowego obowiązuje od stycznia 2026 r. Była to pierwsza podwyżka tego świadczenia od ponad dekady. Jednocześnie wprowadzono mechanizm waloryzacji. Oznacza to, że w kolejnych latach wysokość zasiłku będzie mogła wzrastać, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. zabezpieczenia społecznego oceniano już skutki wprowadzonych zmian. Dyskusja dotyczyła również rosnących kosztów organizacji pogrzebów oraz możliwości dalszego wsparcia rodzin.

Nie tylko zasiłek z ZUS. Można dostać dodatkowe pieniądze

Jak przypomina Gazeta Prawna, w niektórych sytuacjach można otrzymać także zasiłek celowy z pomocy społecznej. Świadczenie to nie wyklucza pobrania zasiłku pogrzebowego z ZUS i jest przyznawane niezależnie od dochodu.

Wsparcie może zostać przyznane m.in. wtedy, gdy zmarłemu nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy albo gdy koszty pochówku znacząco wzrosły, np. z powodu konieczności sprowadzenia ciała z zagranicy.

ZUS wypłaca pieniądze znacznie szybciej

Zmiany objęły także procedurę wypłaty świadczeń. Ustawowy termin został skrócony z 30 do 14 dni, jednak w praktyce ZUS przekazuje pieniądze jeszcze szybciej. Średni czas oczekiwania wynosi obecnie około dziewięciu dni.

Skrócenie procedur było możliwe dzięki cyfryzacji i automatycznemu pozyskiwaniu części danych z Urzędów Stanu Cywilnego. Dzięki temu formalności wymagają mniejszej liczby dokumentów niż wcześniej.

Nowe rozwiązania dla rodzin i zakładów pogrzebowych

Przepisy umożliwiają również wygodniejsze rozliczenie kosztów pogrzebu. Zakład pogrzebowy może złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w imieniu rodziny. W takim przypadku część pieniędzy trafia bezpośrednio do firmy jako zapłata za usługę, a pozostała kwota jest przekazywana organizatorowi pochówku.

Z danych ZUS wynika, że z takiego rozwiązania w pierwszych miesiącach 2026 r. skorzystano już blisko 8 tys. razy. W planach jest także dalsza cyfryzacja systemu. W 2027 r. ma ruszyć elektroniczna platforma dla branży funeralnej, która ma jeszcze bardziej przyspieszyć obsługę wniosków. Według danych ZUS od początku stycznia do 11 maja 2026 r. wpłynęło ponad 115,6 tys. wniosków o zasiłek pogrzebowy, a wartość wypłaconych świadczeń przekroczyła 859 mln zł.

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