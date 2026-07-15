Sprawdź przepisy zanim chwycisz za piłę. Kary za wycinkę są drakońskie

Usunięcie drzewa z własnej działki nie zawsze wymaga uzyskania zezwolenia, ale obowiązujące przepisy wyraźnie określają, kiedy właściciel może zrobić to samodzielnie. Kluczowe znaczenie mają gatunek drzewa oraz obwód jego pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi. Przekroczenie ustawowych limitów może oznaczać obowiązek uzyskania zgody, a nielegalna wycinka grozi dotkliwymi karami finansowymi.

Które drzewa można usunąć bez zezwolenia?

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje kilka wyjątków. Bez zgody można usunąć topole, wierzby, klon jesionolistny i klon srebrzysty, jeśli obwód ich pnia nie przekracza 80 cm.

Niższy limit – 65 cm – obowiązuje dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego. W przypadku pozostałych gatunków granica wynosi 50 cm, o ile drzewo nie podlega dodatkowej ochronie.

Przepisy pozwalają również usuwać większość drzew owocowych bez uzyskiwania zezwolenia. Wyjątkiem są drzewa rosnące na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Ułatwienia dotyczą także gatunków obcych uznanych za inwazyjne oraz drzew usuwanych przez służby w związku z zagrożeniem lub usuwaniem skutków wichur.

Kiedy najlepiej przeprowadzić wycinkę?

Najbezpieczniejszym terminem na wycinkę jest okres od połowy października do końca lutego. W tym czasie ryzyko naruszenia przepisów dotyczących ochrony ptaków jest najmniejsze.

Prace prowadzone wiosną i latem wymagają większej ostrożności. Przed rozpoczęciem wycinki należy sprawdzić, czy na drzewie nie znajdują się gniazda lub siedliska gatunków objętych ochroną.

Nielegalna wycinka może oznaczać wysoką karę

Usunięcie drzewa wymagającego zezwolenia bez dopełnienia formalności może zakończyć się bardzo wysoką karą administracyjną. W przypadku drzew o obwodzie przekraczającym 100 cm stawka może sięgać nawet 210 zł za każdy centymetr obwodu pnia. Oznacza to, że w niektórych przypadkach kara liczona jest w dziesiątkach tysięcy złotych.

Aby uniknąć problemów, przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić, czy planowana wycinka wymaga zgłoszenia lub uzyskania decyzji. Wniosek można złożyć do właściwego urzędu gminy, również drogą elektroniczną. Jeżeli drzewo rośnie na terenie objętym ochroną konserwatorską, konieczne może być także uzyskanie zgody konserwatora zabytków.

Dokładne sprawdzenie przepisów przed wycinką pozwala uniknąć kosztownych błędów i wielotysięcznych kar.0