Nawet 75 proc. rabatu i darmowe wejścia. O tych ulgach po prostu trzeba wiedzieć

Karta Dużej Rodziny może wyraźnie obniżyć koszty wakacyjnych wyjazdów. W 2026 roku jej posiadacze mogą korzystać między innymi z tańszych przejazdów, paliwa, noclegów, wyżywienia oraz biletów do wielu atrakcji turystycznych i placówek kulturalnych. Program obejmuje rodziny, które wychowują lub wychowały co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich obecnego wieku. Rodzice zachowują prawo do karty dożywotnio, dlatego korzystać z niej mogą również emeryci.

Karta Dużej Rodziny obniża koszty podróży

Jedną z ważniejszych wakacyjnych korzyści jest 30-procentowa ulga rodzinna na przejazdy pociągami. Przysługuje ona każdemu posiadaczowi KDR, gdy podróżują wspólnie przynajmniej dwie osoby. Rabat obejmuje jednorazowe bilety na pociągi TLK, IC, EIC oraz EIP i może być łączony z ulgami ustawowymi przysługującymi uczniom oraz studentom.

Rodzice i małżonkowie rodziców z rodzin wielodzietnych mogą dodatkowo korzystać z 37-procentowej zniżki na bilety jednorazowe oraz 49-procentowej ulgi na bilety miesięczne. W ich przypadku rabat obowiązuje także podczas samodzielnej podróży. Kartę honoruje również wielu przewoźników regionalnych, a wysokość zniżki zależy od oferty obowiązującej w danym województwie.

KDR pozwala również obniżyć koszt wyrobienia paszportu. Rodzice, macochy i ojczymowie płacą o 50 proc. mniej, natomiast ulga dla dzieci wynosi 75 proc. W urzędzie wystarczy okazać kartę, także w wersji dostępnej w aplikacji.

Tańsze paliwo, zakupy i wakacyjne atrakcje

Rodziny podróżujące samochodem mogą korzystać z rabatów na stacjach Orlen, Shell i Circle K. Zniżki wynikające z KDR mogą być doliczane do korzyści dostępnych w programach lojalnościowych. Podobne rozwiązania stosują między innymi Lidl, Carrefour i Auchan. Rabaty bywają również łączone z promocjami dostępnymi w aplikacjach.

Karta zapewnia bezpłatny wstęp do wszystkich 23 parków narodowych w Polsce. W państwowych muzeach i teatrach bilety mogą kosztować symboliczną złotówkę albo być tańsze o 50 proc. W programie uczestniczą także wybrane kina, filharmonie i galerie sztuki.

Dodatkowe uprawnienia dotyczą rodziców, którzy stracą pracę. Mogą oni pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez 365 dni zamiast standardowych 180. KDR daje im również pierwszeństwo w dostępie do szkoleń, bonów szkoleniowych i doradztwa zawodowego, które mają ułatwić powrót na rynek pracy.

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