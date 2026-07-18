Jak ubezpieczyć działkę ROD? Niemożliwe jest jednak możliwe

W Polsce funkcjonuje obecnie prawie 5 tysięcy (dokładnie 4 667) Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Zajmują one łączną powierzchnię ponad 40 tysięcy hektarów. Łącznie znajduje się w nich około 917 tysięcy indywidualnych działek. Szacuje się, że korzysta z nich łącznie około 4 mln osób, czyli około 10 proc. polskiego społeczeństwa.

To oznacza, że niemal milion osób łamie sobie głowy jak skłonić ubezpieczycieli do ubezpieczenia czegoś, co nie jest własnością działkowców.

Status prawny działek ROD. Pierwszeństwo do działki po śmierci dzierżawcy

Działka ROD nie jest własnością prywatną. Użytkownik jest jedynie jej dzierżawcą. Właścicielem gruntów pozostaje najczęściej Skarb Państwa lub gmina, a pieczę nad nimi sprawuje stowarzyszenie ogrodowe. Największym zarządcą terenów działkowych w Polsce jest Polski Związek Działkowców (PZD).

Wejść w posiadanie działki w ROD można na trzy sposoby:

bezpośrednio od zarządu ROD – na podstawie umowy dzierżawy działkowej,

od innego działkowicza – na podstawie umowy przeniesienia praw do działki,

od osoby bliskiej.

Co prawda prawo do działki nie podlega dziedziczeniu i nie wchodzi w skład spadku, ale to nie oznacza, że w chwili śmierci działkowca, ogródek trafia od razu do zarządu ROD. Osobom bliskim przysługują szczególne uprawnienia. Pierwszym uprawnionym do nabycia działki pozostaje małżonek. Niezależnie od stopnia pokrewieństwa, prawo do ubiegania się o działkę przez trzy kolejne miesiące mają także osoby bliskie dzierżawcy.

Jak ubezpieczyć działkę ROD? Szereg możliwości do wyboru

Okazuje się, że mimo niekorzystnej umowy z właścielem ROD, działkę można ubezpieczyć. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie ubezpieczają samej ziemi, ale mogą objąć ochroną znajdujące się na niej mienie:

altanę (domek letniskowy),

narzędzia ogrodowe,

meble,

roślinność,

małą architekturę (np. szklarnię).

Podstawowa polisa chroni altanę od zdarzeń losowych (pożar, wichura, powódź). Można ją rozszerzyć o kradzież z włamaniem oraz o wandalizm. Ubezpieczyciel będzie jednak wymagał solidnych zabezpieczeń, co przydaje się tak czy siak kiedy w grę wchodzi nocowanie na działce. Roczna składka za ubezpieczenie podstawowe waha się zwykle od 50 do 150 zł. Z opcją od kradzieży kosztuje od kilkuset złotych wzwyż. Warto także wykupić OC, na wypadek kiedy drzewo uszkodzi mienie sąsiada lub ktoś ulegnie wypadkowi podczas pobytu na działce.

Niektóre firmy wymagają wcześniejszego ubezpieczonia mieszkania lub domu – wtedy dopisują działkę ROD jako drugą lokalizację do tej samej polisy. Taką możliwość oferuje PZU oraz Ergo Hestia.

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