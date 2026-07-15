Trudno w to uwierzyć, ale ludzkość na rolnictwie straciła. Mogło być lepiej
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Trudno w to uwierzyć, ale ludzkość na rolnictwie straciła. Mogło być lepiej

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Winnipeg, Manitoba
Winnipeg, Manitoba Źródło: Unsplash / Meressa Chartrand
Historia życia na Ziemi ma coraz mniej zagadek. 8500 lat temu rozwój rolnictwa doprowadził do  boomu demograficznego. Ale zawsze jest coś za coś.

Współczesny człowiek (Homo sapiens) pojawił się na Ziemi około 300 000 lat temu, ale szerszy rodzaj ludzki (Homo) zamieszkuje naszą planetę od około 2,5 do 3 milionów lat.

Pojawienie się rolnictwa jest uważane za jeden z największych przełomów w historii ludzkości. Przez tysiąclecia rolnictwo rozprzestrzeniało się z Mezopotamii coraz dalej w głąb Europy. Rolnicy zaczęli konkurować z łowcami-zbieraczami. Konsekwencje tamtych wydarzeń odczuwamy do dziś.

Dawni rolnicy mają wpływ dzisiejszych Europejczyków. Jesteśmy przez to niżsi

Naukowcy z University College Cork w Irlandii zbadali szkielety z epoki kamienia i porównali je z konsekwencjami rozwoju rolnictwa. Przeanalizowali dane bioarcheologiczne z okresu 15 000 lat, badając, jak zmieniał się wzrost, dieta i rozwój populacji pierwszych rolników w Europie. Opublikowane w czasopiśmie PNAS badanie ujawnia bezpośredni wpływ rolnictwa na ludzi.

Celem badania było sprawdzenie, czy wzrost populacji pierwszych rolników był związany ze zmianami we wzroście fizycznym i czy długofalowe zmiany przebiegały inaczej w Europie Północnej i Południowej.

Jak się okazuje, rolnicy rzeczywiście wykarmili więcej ludzi, i dzięki temu bardziej sie rozmnożyli, ale byli niższego wzrostu. Łowcy-zbieracze byli wyżsi. A to właśnie ówcześni rolnicy ukształtowali współczesnych Europejczyków.

Południe Europy bardziej stratne niż północ. Dieta kluczowym czynnikiem

Naukowcy przeanalizowali bardzo duży zbiór kości. Na tej podstawie ustalili szacunkowy wzrost ponad 3 tysięcy osób, wytrzymałość kości długich ponad 2100 osób, stabilne izotopy węgla i azotu u prawie 31 tysięcy osób oraz ponad 60 tysięcy datowań radiowęglowych.

Według szacunków, około 33 000 r. p.n.e. w Europie żyło zaledwie 1500 osób. Do 2000 r. p.n.e. populacja prehistorycznej Europy osiągnęła 8,2 miliona – dzięki rolnictwu. Jednocześnie jednak średni wzrost uległ zmniejszeniu. Wcześniejsze badania wykazały, że rolnicy z epoki kamienia byli średnio o 3,8 centymetra niżsi od łowców-zbieraczy.

Innymi słowy, ponieważ dostęp do pożywienia był bardziej niezawodny i przewidywalny, ludzie stali się liczniejsi, a nie wyżsi i nie silniejsi. Okazuje się, że bardziej na tym stracili ludzie z Europy Południowej, ponieważ w Europie Północnej dostęp do mięsa i produktów mlecznych był po prostu większy. Łatwiej było wprowadzić rolnictwo w cieplejszym klimacie.

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Źródło: agrarheute.com