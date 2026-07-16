Średnio 6941 zł brutto co miesiąc. Ta grupa emerytów ma powody do zadowolenia

Emerytury mundurowe należą do najwyższych świadczeń wypłacanych w polskim systemie. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że byli funkcjonariusze otrzymują przeciętnie znacznie więcej niż osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym. Wielu mundurowych kończy przy tym służbę jeszcze przed ukończeniem 50 lat.

Emerytura mundurowa po 15 lub 25 latach służby

Zasady uzyskania świadczenia zależą od daty rozpoczęcia służby. Funkcjonariusze przyjęci przed 1 stycznia 2013 roku mogą przejść na emeryturę już po 15 latach. W takim przypadku świadczenie wynosi 40 proc. podstawy wymiaru, na którą składa się wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami i premiami. Każdy kolejny rok służby podnosi emeryturę o 2,6 proc. podstawy.

Osoby, które rozpoczęły służbę po 31 grudnia 2012 roku, muszą przepracować 25 lat. Po tym okresie otrzymują świadczenie odpowiadające 60 proc. podstawy wymiaru. Za każdy następny rok emerytura zwiększa się o kolejne 3 proc. W obu systemach maksymalna wypłata może osiągnąć 75 proc. podstawy.

Dane Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA pokazują, że funkcjonariusze odchodzą ze służby średnio po 23–24 latach. Przeciętny nowy emeryt mundurowy miał w 2025 roku 48 lat. W poprzednich latach zdarzały się również przypadki rozpoczynania pobierania świadczenia w wieku 46 lub 47 lat.

Emerytury mundurowe wyższe niż świadczenia z ZUS

Przeciętna emerytura wypłacana przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wyniosła w 2025 roku 6941 zł brutto miesięcznie. Dla porównania średnie świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekracza 4 tys. zł brutto. Oznacza to, że przeciętna emerytura byłego funkcjonariusza może być nawet o około 75 proc. wyższa.

Na koniec 2025 roku emerytury mundurowe pobierało 176,9 tys. osób. W ciągu dziesięciu lat liczba świadczeniobiorców zwiększyła się o około 18 proc. Roczne wydatki państwa na ten cel sięgają około 18 mld zł. Kwota ta obejmuje także dodatkowe wypłaty, w tym trzynaste i czternaste emerytury.

Jednocześnie trwają prace nad zmianami w systemie. Projekt przygotowywany przez Ministerstwo Obrony Narodowej ma ujednolicić zasady obowiązujące w poszczególnych formacjach mundurowych i zwiększyć spójność przepisów dotyczących świadczeń.

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