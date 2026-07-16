Nawet 500 zł mniej za prąd. Coraz więcej Polaków wybiera to rozwiązanie

Rosnące koszty energii sprawiają, że coraz więcej gospodarstw domowych szuka sposobów na obniżenie rachunków za prąd. Jednym z rozwiązań jest zmiana sposobu rozliczania energii. Jak wynika z danych przytoczonych przez „Gazetę Prawną”, przejście na taryfę wielostrefową lub dynamiczną może przynieść oszczędności sięgające nawet 500 zł rocznie.

Coraz więcej osób zmienia taryfę prądu

Z danych Tauron Polska Energia wynika, że od początku 2026 roku ponad 40 tys. klientów zdecydowało się na zmianę dotychczasowej taryfy na wielostrefową. To wynik dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Głównym powodem takiej decyzji jest możliwość dopasowania zużycia energii do godzin, w których obowiązują niższe stawki.

Taryfy wielostrefowe pozwalają korzystać z tańszego prądu w określonych porach dnia, najczęściej w nocy i wczesnym rankiem. Aby uzyskać realne korzyści, konieczna jest zmiana codziennych przyzwyczajeń, takich jak uruchamianie pralki czy zmywarki właśnie w godzinach obowiązywania niższych cen.

Nawet 500 zł oszczędności na rachunkach

Jeszcze większą elastyczność oferują taryfy dynamiczne, w których cena energii zmienia się nawet co godzinę i zależy od sytuacji na rynku. Gdy produkcja energii z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr czy słońce, jest wysoka, stawki mogą wyraźnie spaść. Korzystanie z takiego modelu wymaga jednak posiadania licznika zdalnego odczytu, który umożliwia rozliczenia godzinowe. Takie urządzenia stają się coraz powszechniejsze w polskich domach.

Według wyliczeń Tauron Sprzedaż odpowiednio dobrana taryfa może obniżyć roczne rachunki za energię nawet o około 20 proc. W gospodarstwach domowych zużywających do 2 MWh energii rocznie oznacza to oszczędność sięgającą około 500 zł. Jak wskazuje „Gazeta Prawna”, w przypadku taryf dynamicznych zdarzają się okresy, gdy dzięki wysokiej produkcji energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych ceny prądu spadają do symbolicznych poziomów. Dla wielu rodzin zmiana sposobu rozliczania staje się więc jednym ze sposobów na ograniczenie wydatków na energię elektryczną.

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