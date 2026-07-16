Papier czy plastik? Ten odpad sprawia najwięcej problemów przy segregacji

Papierowe opakowanie po przyprawach nie zawsze powinno trafić do niebieskiego pojemnika. Choć wiele takich torebek wygląda jak wykonane wyłącznie z papieru, w rzeczywistości często są to opakowania wielomateriałowe. To właśnie od ich budowy zależy sposób prawidłowej segregacji odpadów.

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach?

Najczęściej przyprawy sprzedawane są w papierowych torebkach pokrytych warstwą laminatu. Takie opakowanie składa się z papieru i folii, których nie można oddzielić podczas segregacji. Z tego powodu powinno trafić do odpadów zmieszanych, czyli do czarnego pojemnika. Wyjątkiem są sytuacje, gdy producent wyraźnie informuje, że opakowanie zostało wykonane wyłącznie z papieru. Wówczas należy wyrzucić je do pojemnika na papier.

Takie same zasady dotyczą opakowań po galaretce, budyniu, proszku do pieczenia, sodzie oczyszczonej czy cukrze wanilinowym. Jeżeli nie ma informacji, że torebka została wykonana wyłącznie z papieru, właściwym miejscem są odpady zmieszane.

Nie wszystkie opakowania segreguje się tak samo

Przyprawy można kupić również w innych rodzajach opakowań. Papierowe torebki bez laminatu trafiają do niebieskiego pojemnika. Szklane słoiczki należy wyrzucić do pojemnika na szkło, a plastikowe do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Przed wyrzuceniem warto odkręcić zakrętkę i posegregować ją zgodnie z materiałem, z którego została wykonana. Jeśli przyprawa była zapakowana w zwykłą foliową torebkę, powinna trafić do żółtego pojemnika.

Podobna zasada obowiązuje przy innych produktach spożywczych. Opakowanie po kawie należy segregować zgodnie z materiałem, z którego zostało wykonane. Papier trafia do niebieskiego pojemnika, szkło do zielonego, a plastik i aluminium do żółtego. W przypadku opakowań, które tylko wyglądają na papierowe, warto sprawdzić ich wnętrze. Jeśli znajdują się tam warstwy folii lub aluminium i nie można ich oddzielić, taki odpad powinien zostać wyrzucony do odpadów zmieszanych. Z kolei opakowania po chipsach, wykonane zwykle z folii i aluminium, należy wrzucać do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Czytaj też:

Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie? Jeden błąd jest bardzo częsty Czytaj też:

Masz to w domu? Nie wyrzucaj. Warszawa pokazuje, gdzie oddać niepotrzebne rzeczy