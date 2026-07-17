Sąd może unieważnić testament. Te błędy najczęściej prowadzą do sporów

Wiele osób traktuje testament jako ostateczne rozwiązanie kwestii dziedziczenia. W praktyce jednak dokument ten nie zawsze kończy rodzinne spory. Polskie sądy każdego roku rozpatrują wiele spraw dotyczących ważności testamentów, a przyczyn podważania ich skuteczności jest kilka.

Kiedy sąd może unieważnić testament?

Przepisy przewidują sytuacje, w których testament może zostać uznany za nieważny. W takich postępowaniach sąd analizuje nie tylko sam dokument, ale również okoliczności jego sporządzenia, stan zdrowia spadkodawcy oraz relacje rodzinne. Każda sprawa oceniana jest indywidualnie, a postępowania potrafią trwać miesiącami, a nawet latami.

Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów jest zły stan zdrowia osoby sporządzającej testament. Jeżeli spadkodawca cierpiał na zaawansowaną demencję, chorobę Alzheimera, zaburzenia psychiczne lub znajdował się pod wpływem silnych leków, spadkobiercy mogą twierdzić, że nie był w stanie świadomie podjąć decyzji. W takich sprawach duże znaczenie mają dokumentacja medyczna i opinie biegłych.

Presja, błędy i fałszerstwo

Sądy badają także, czy testament nie powstał pod wpływem nacisków. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy starsza osoba była zależna od członka rodziny lub opiekuna. Udowodnienie działania pod presją, groźbą lub manipulacją może prowadzić do uznania testamentu za nieważny.

Problemy wynikają również z błędów formalnych. Testament własnoręczny musi zostać napisany odręcznie przez spadkodawcę. Nie może być wydrukowany i jedynie podpisany. Wątpliwości mogą budzić również brak podpisu, nieczytelna treść, a w niektórych przypadkach także brak daty.

Spory wywołują także testamenty odnalezione dopiero po latach. W takich sytuacjach rodzina często kwestionuje autentyczność dokumentu, a sąd może zlecić badania grafologiczne i analizę okoliczności jego przechowywania. Do sądów nadal trafiają również sprawy dotyczące podejrzeń o sfałszowanie testamentu.

Nawet ważny testament nie zawsze kończy spór

Konflikty mogą pojawić się także wtedy, gdy testament jest ważny. Wynika to z prawa do zachowku, które w określonych przypadkach przysługuje najbliższym członkom rodziny, nawet jeśli zostali pominięci w testamencie. To właśnie roszczenia o zachowek należą do najczęstszych spraw spadkowych.

Specjaliści wskazują, że liczba sporów rośnie m.in. dlatego, że Polacy posiadają coraz więcej wartościowego majątku, a sytuacje rodzinne bywają coraz bardziej skomplikowane. Aby ograniczyć ryzyko konfliktów, zalecają sporządzenie jednoznacznego testamentu, jego aktualizowanie po ważnych zmianach życiowych oraz rozważenie formy notarialnej, która utrudnia podważanie ważności dokumentu.

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