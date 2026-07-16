Żołnierze wzięli więcej. Generał dostaje za dzień trzy razy tyle

Podwyżki i pensje w wojsku wynikają bezpośrednio z ustawy o obronie Ojczyzny, która gwarantuje żołnierzom coroczną waloryzację zarobków w oparciu o ustawę budżetową. W 2026 roku pensja żołnierza Sił Zbrojnych RP wzrosła o 3 proc.

Rozporządzenia ministra obrony narodowej zmieniło sytuację także żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi, aktywnej i pasywnej rezerwy, oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowe minimalne dzienne stawki uposażenia zasadniczego zależą od stopnia w wojskowej hierarchii.

Ile zarabiają generałowie? Dzienna stawka jest myląca

Najniższa stawka tradycyjnie przysługuje szeregowym i wynosi 182 zł za dzień pełnienia służby – to o 13 zł więcej niż w 2025 roku (169 zł). Najwyższe uposażenia otrzymują tradycyjnie generałowie:

generał brygady — 413 zł,

generał dywizji — 455 zł,

generał broni — 526 zł,

generał (admirał) — 626 zł.

Z prostych wyliczeń wynika, że generał (admirał) otrzymuje dziennie 3,4 razy więcej niż szeregowiec, ale w przypadku żołnierzy zawodowych wysokiego stopnia, stawka dobowa nie jest standardową miarą zarobków, ponieważ otrzymują oni pensję miesięczną. W 2026 roku miesięczne uposażenie zasadnicze dla generała (admirała) waha się w granicach od 20 tys. zł do ponad 22 600 zł brutto. W Wojsku Polskim służy obecnie 129 generałów.

Kto obecnie służy w Wojsku Polskim? Żołnierze lubią małżeństwo

Polska armia liczy sobie 220 tys. wojskowych, z czego 156 tysięcy to żołnierze zawodowi. Pozostali to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa (DZSW) i Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). 83 proc. żołnierzy to mężczyźni, a 17 proc. – kobiety. Średni wiek wojskowego wynosi około 35 lat, a kobiety – 33 lata. Ponad połowa żołnierzy ma wykształcenie średnie, a ponad jedna trzecia wyższe. Blisko połowa żołnierzy (47 proc.) pozostaje w związkach małżeńskich, a 44 proc. posiada co najmniej jedno dziecko. W rodzinach wojskowych wychowuje się łącznie 168 701 dzieci.

Do 2039 roku polska armia ma docelowo liczyć 300 tysięcy żołnierzy w czynnej służbie oraz 200 tysięcy rezerwistów.

Pensja szeregowego 2026. Ile więcej zarabia oficer?

Pensja szeregowego zawodowego wynosi od 6500 zł do około 7040 zł brutto miesięcznie, również w zależności od zajmowanego stanowiska. Do tej kwoty doliczane są liczne dodatki, co realnie zwiększa zarobki – dodatek za długoletnią służbę wojskową czy dodatek funkcyjny, mundurowkę, „rozłąkowe”, trzynastą pensję, i dodatek specjalny. Szeregowych jest w zawodowym wojsku polskim około 100 tysięcy.

Wojskowi otrzymują też świadczenie mieszkaniowe. Jest wypłacane co miesiąc na pokrycie kosztów zakwaterowania. Kwota zależy od garnizonu i wynosi od około 480 zł do 1500 zł. Najwyższe stawki są w Warszawie i w innych dużych miastach.

„Oficerowie stanowią 12,6 proc. i jest to niższy poziom niż w innych państwach NATO, gdzie wskaźnik ten wynosi około 20 proc”. – informował Sztab Generalny WP.

Dniówka podporucznika to 250 zł, porucznika – 253 zł, a kapitana – 259 zł. Major dostaje w 2026 roku 270 zł dziennie, podpułkownik – 296 zł, a pułkownik – 341 zł. Oficerskie pensje zaczynają się w granicach 9 tys. zł brutto miesięcznie.

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