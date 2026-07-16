Renta wdowia nie dla wszystkich. W takich sytuacjach ZUS odmawia

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń. Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc.

Choć renta wdowia weszła w życie w styczniu 2025 roku, to wypłaty ruszyły na początku lipca. Z informacji przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ciągu tego roku wypłacono łącznie 18 912,3 mln zł. Z szacunków resortu wynika, że świadczeniobiorcy zyskali średnio 370 zł więcej. Liczba osób pobierających rentę wdowią wynosi 988,8 tys.

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełniać następujące warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Dodatkowy warunek wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto.

Ci seniorzy nie dostaną renty wdowiej

Powyższe wytyczne powodują, że ZUS w wielu przypadkach musiał odmówić wypłacenia renty wdowiej. – ZUS wyda decyzję, w której odmówi ustalenia zbiegu świadczeń, jeżeli wdowa lub wdowiec nie spełnią choć jednego ze wskazanych warunków lub jeżeli wysokość przynajmniej jednego z ustalonych świadczeń będzie równa kwocie limitu, czyli trzykrotności kwoty najniższej emerytury, lub ją przekroczy – wyjaśnia instytucja.

ZUS odmówił przyznania renty wdowiej ok. 200 tys. osobom. Jak przekazał „Wprost” Piotr Olewiński z biura prasowego ZUS, tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku odrzucono 10,2 tys. wniosków.

Z zapowiedzi Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, a zarazem lidera Lewicy (pomysłodawcy renty wdowiej) wynika, że ugrupowanie – w przypadku zachowania władzy po przyszłorocznych wyborach – będzie dążyło do tego, aby świadczenie objęło wszystkich wdowców i wdowy. Pewne jest, że od stycznia przyszłego roku część drugiego pobieranego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., dzięki czemu seniorzy mają zyskać ok. 500 zł.

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