Renta wdowia nie dla wszystkich. W takich sytuacjach ZUS odmawia

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń. Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc.
Choć renta wdowia weszła w życie w styczniu 2025 roku, to wypłaty ruszyły na początku lipca. Z informacji przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ciągu tego roku wypłacono łącznie 18 912,3 mln zł. Z szacunków resortu wynika, że świadczeniobiorcy zyskali średnio 370 zł więcej. Liczba osób pobierających rentę wdowią wynosi 988,8 tys.
Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełniać następujące warunki:
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kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
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do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,
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prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.
Dodatkowy warunek wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto.
Ci seniorzy nie dostaną renty wdowiej
Powyższe wytyczne powodują, że ZUS w wielu przypadkach musiał odmówić wypłacenia renty wdowiej. – ZUS wyda decyzję, w której odmówi ustalenia zbiegu świadczeń, jeżeli wdowa lub wdowiec nie spełnią choć jednego ze wskazanych warunków lub jeżeli wysokość przynajmniej jednego z ustalonych świadczeń będzie równa kwocie limitu, czyli trzykrotności kwoty najniższej emerytury, lub ją przekroczy – wyjaśnia instytucja.
ZUS odmówił przyznania renty wdowiej ok. 200 tys. osobom. Jak przekazał „Wprost” Piotr Olewiński z biura prasowego ZUS, tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku odrzucono 10,2 tys. wniosków.
Z zapowiedzi Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, a zarazem lidera Lewicy (pomysłodawcy renty wdowiej) wynika, że ugrupowanie – w przypadku zachowania władzy po przyszłorocznych wyborach – będzie dążyło do tego, aby świadczenie objęło wszystkich wdowców i wdowy. Pewne jest, że od stycznia przyszłego roku część drugiego pobieranego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., dzięki czemu seniorzy mają zyskać ok. 500 zł.
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