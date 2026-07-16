Polacy umieją w oszczędzanie? Niektórzy odłożyli dość zawrotną kwotę

Z przeprowadzonego w połowie zeszłego roku badania Quality Watch dla BIG InfoMonitor wynika, że nieco ponad 80 proc. Polaków posiada oszczędności. W większości przypadków okazują się one niezbyt duże. Jedna trzecia badanych (33 proc.) nie kryje, że w razie nagłej utraty dochodów przetrwałoby zaledwie miesiąc. Tylko 26 proc. respondentów twierdzi, że udało im się odłożyć na tyle dużo, że utrzymałoby się nawet pół roku.

Twórcy badania podkreślają, że bufor bezpieczeństwa definiowany jest jako krotność wynagrodzeń netto, które mamy odłożone. Najczęściej jest to wartość 6 miesięcznych wynagrodzeń netto. W połowie ubiegłego roku było to ok. 27 870 zł. – Z wyników badania wynika, że 4 na 10 Polaków ma zgromadzone oszczędności na poziomie tego bufora, czyli posiada bezpieczeństwo finansowe – podkreśla dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Co 6. Polak odłożył ponad 100 tys. zł

Ile konkretnie mamy odłożone? Z badania wynika, że największa grupa może pochwalić się poduszką finansową w przedziale 10-30 tys. zł (18 proc.). Nieco mniej, bo 15 proc. ankietowanych posiada oszczędności w kwocie 5-10 tys. zł. Co ciekawe, identyczny odsetek respondentów deklaruje, że zaoszczędziło więcej niż 100 tys. zł.

Z przeprowadzonego na początku kwietnia sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że prawie dwie trzecie Polaków (66,1 proc.) regularnie odkłada pieniądze. 28,5 proc. ankietowanych przyznaje, że nie oszczędza, a 5,4 proc. twierdzi, że nie ma z czego oszczędzać.

Z sondażu wynika, że częściej oszczędzają mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 69,2 proc. i 63,2 proc.). Najczęściej jednak środki odkładają najlepiej zarabiający uczestnicy badania – powyżej 7000 zł netto (80,3 proc.), a także respondenci w wieku 25-34 lata (78 proc.), osoby z miast liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców (75,2 proc.) oraz ankietowani z wyższym wykształceniem (73,8 proc.).

Do tego, że nie oszczędzają najczęściej przyznawali się respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (37 proc.), a także najstarsi uczestnicy badania w wieku 50 plus (34 proc.), najmniej zarabiający respondenci – do 3000 zł “na rękę” (33 proc.) oraz mieszkańcy największych miast – powyżej 500 tys. mieszkańców (31 proc.).

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