Wystarczy jeden błąd przy darowiźnie. Skarbówka może zażądać podatku

Przekazanie pieniędzy przez rodziców zwykle kojarzy się z możliwością skorzystania ze zwolnienia z podatku od darowizn. Najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje jednak, że o zastosowaniu preferencji decyduje nie tylko zgłoszenie darowizny, ale również sposób przekazania środków.

Sprawa dotyczyła podatnika, który otrzymał od ojca pieniądze w gotówce. Następnie sam wpłacił je na własny rachunek bankowy i zamierzał zgłosić darowiznę na formularzu SD-Z2 w wymaganym terminie sześciu miesięcy. W jego ocenie taka dokumentacja pozwalała jednoznacznie wykazać źródło pochodzenia pieniędzy oraz fakt ich nieodpłatnego przekazania.

Fiskus wskazał, kiedy zwolnienie nie przysługuje

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z takim stanowiskiem. W interpretacji uznał, że wpłata gotówki przez obdarowanego na własne konto nie spełnia wymogów określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Organ wyjaśnił, że warunek zwolnienia zostaje spełniony wyłącznie wtedy, gdy pieniądze zostaną przekazane przez darczyńcę bezpośrednio na rachunek bankowy obdarowanego albo za pośrednictwem przekazu pocztowego. Inny sposób udokumentowania przekazania środków nie daje prawa do skorzystania z preferencji podatkowej.

Sposób przekazania pieniędzy ma kluczowe znaczenie

Skarbówka podkreśliła, że przepisy mają umożliwiać jednoznaczne powiązanie przekazanych środków z konkretnym darczyńcą. Dowodem spełniającym ustawowe wymagania jest przelew wykonany przez osobę przekazującą darowiznę lub przekaz pocztowy.

Interpretacja oznacza, że nawet jeśli pieniądze rzeczywiście pochodzą od rodziców, a obdarowany terminowo zgłosi darowiznę do urzędu skarbowego, przekazanie gotówki „do ręki”, a następnie samodzielna wpłata na konto może pozbawić prawa do zwolnienia z podatku.

W praktyce osoby otrzymujące większe kwoty od najbliższej rodziny powinny zadbać nie tylko o zgłoszenie darowizny, ale również o prawidłową formę przekazania pieniędzy. Z przedstawionej interpretacji wynika, że to właśnie sposób dokonania transferu środków może przesądzić o możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

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