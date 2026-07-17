Sukcesja u Solorzów. Jest ostateczny wyrok – kto zwyciężył?

Majątek Zygmunta Solorza nie mieści się w jego portfelu. Mieści się za to w dwóch fundacjach w Liechtensteinie: TiVi i Solkomtel. Zmiany w ich statutach zakładały oddanie sterów w ręce dzieci Solorza w przypadku pogorszenia jego stanu zdrowia. Ale Zygmunt Solorz się ożenił i zmienił zdanie.

Do swoich własnych dzieci stracił zaufanie, więc na ich miejsce jako beneficjentów, którym służy fundacja w Liechtensteinie, wpisał Fundację Polsat, „czyli również dzieci” – jak stwierdził w wywiadzie udzielonym magazynowi „Forbes”. Dlatego sprawa trafiła do sądu.

Bez odwołania. Trybunał Konstytucyjny potwierdził wcześniejsze wyroki

Jak wynika z piątkowego komunikatu giełdowego Cyfrowego Polsatu, spółka otrzymała od TiVi Foundation, kontrolującej w spółce około 60 proc. udziałów, pismo w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego w Vaduz, stolicy Liechtensteinu.

Trybunał Konstytucyjny potwierdził wyroki sądu pierwszej i drugiej instancji. Innymi słowy, sukcesja, która miała miejsce 2 sierpnia 2024 roku, została przeprowadzona prawidłowo i jest ważna. Pełny wpływ na działalność fundacji mają dzieci Zygmunta Solorza, a nie on sam.

„Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ostatecznie kończy postępowanie i zamyka procedurę odwoławczą" – podkreślił Cyfrowy Polsat w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej. „Zygmunt Solorz uczynił to w pełni świadomie i zgodnie z realizowanym od lat planem sukcesyjnym” – zaznaczył Cyfrowy Polsat.

Dyskrecja i inne prawo spadkowe. Co oferuje bogaczom Lichtenstein?

Główne obszary interesów Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Zygunt Solorz stworzył Grupę Polsat Plus (Polsat Box, Polkomtel, Netia, Cyfrowy Polsat, Interia), ZE PAK, Port Praski, Elektrim, Plus Bank, Premium Mobile, Eleven Sports, Jet Story. Ma także udziały w ATM Grupa oraz Asseco Poland.

Sprawa Zygmunta Solorza z dziećmi o kontrolę nad majątkiem trafiła do sądu w Liechtensteinie, ponieważ to w tym państwie zostały zarejestrowane kluczowe fundacje rodzinne – TiVi i Solkomtel. To przez nie Zygmunt Solorz zarządza swoim imperium telewizyjnym, telekomunikacyjnym i energetycznym.

Liechtenstein oferuje jedne z najbardziej elastycznych i stabilnych przepisów dotyczących planowania sukcesji, pozwala na wyłączenie majątku spod zwykłego prawa spadkowego i zapewnia dyskrecję.

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