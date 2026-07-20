Tajna wyszukiwarka tańszych biletów w PKP. Gdzie jej szukać?

PKP Intercity uruchomiło w tym sezonie 560 pociągów na dobę, oferując dojazdy nad morze, w góry oraz za granicę, a także nowe połączenia do miejscowości, które latami były odcięte – po latach przerwy pociągi wraciły do Ciechocinka, Łomży oraz Beskidu Wyspowego. To powód, dla którego urlopowicze chętnie wybierają pociągi – kolejny rok z rzędu.

W 2025 roku to właśnie podczas wakacji polska kolej zanotowała historyczne wyniki. W samym sierpniu z usług wszystkich przewoźników w Polsce skorzystało rekordowe 38,1 mln pasażerów. Dla samego PKP Intercity był to najlepszy okres w historii – w lipcu i sierpniu przewoźnik obsłużył łącznie ponad 18,1 mln podróżnych. Inaczej niż w Piosence Maryli Rodowicz, trzeba tylko kupić bilet.

„Taniej z Bliskimi” wcale nie tak tanio. Zaledwie połowa tego to normalnie

Pewnie ze względu na ubiegłoroczne rekordy, w okresie wakacyjnym 2026 PKP nie poszło pasażerom na rękę. Rabat w ramach popularnej oferty „Taniej z Bliskimi” wynosi tylko15 proc. zamiast standardowych 30 proc. dla grup od 2 do 6 osób i jest jeszcze niższy niz rok temu. Spółka tłumaczy redukcję ulgi koniecznością budowania stabilniejszych przychodów i większą rentownością w czasie, gdy pociągi i tak cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Podobna zmiana została wprowadzona także w 2025 roku, kiedy to w okresie letnim zniżka wynosiła tylko 20 proc. zamiast standardowych 30 proc.

Wyszukiwarka tańszych biletów. Aż 9 progów cenowych

Aby w ogóle skorzystać z biletu promocyjnego, trzeba go kupić w odpowiednim przedziale czasowym – od 30 do 7 dni przed planowanym wyjazdem. Ważne, że oferta nadal obejmuje pociągi kategorii TLK i IC na terenie całego kraju. Dostępna jest zarówno w 1, jak i w 2 klasie, a także przy zakupie miejsc w wagonach sypialnych.

Bilety na przejazdy PKP w promocji są do upolowania w specjalnej wyszukiwarce. Oficjalnym narzędziem jest wyszukiwarka "Łowcy Promo" (intercity.pl/pl/lowcypromo) – wielu Polaków wciaż o niej nie wie, a przy sprzedaży biletów PKP Intercity stosuje 9 poziomów opłat i liczba biletów dostępnych w każdym z poziomów opłat jest limitowana.

W praktyce oznacza to, że jeśli pula biletów w danym poziomie się wyczerpie,ceny się zmieniają zgodnie z przyjętymi progami:

Promo I – są niższe o 7 proc. od ceny bazowej,

Promo II – są niższe o 15 proc. od ceny bazowej,

Promo III – są niższe o 21 proc. od ceny bazowej,

Promo IV – są niższe o 30 proc. od ceny bazowej,

Promo V – są niższe o 35 proc. od ceny bazowej,

Promo VI – są niższe o 40 proc. od ceny bazowej,

Promo VII – są niższe o 45 proc. od ceny bazowej.

Cena bazowa to maksymalna cena biletu jednorazowego na przejazd w danej relacji, klasie i kategorii pociągu, bez zastosowania ulg, ofert i promocji

Rok 2026 jest szczególny: decyzją Sejmu RP został ogłoszony Rokiem Polskiej Kolei. Z okazji 25-lecia PKP Intercity i 100-lecia Polskich Kolei Państwowych można kupić promocyjne bilety także w promocji „Szlaki z Rodowodem” (o co najmniej 21 proc. taniej co tydzień na inną wybraną trasę, także międzynarodową), oraz w ofercie Super Promo International - przejazdy z Polski do Niemiec, Czech, Austrii, Słowacji i na Węgry.

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