Grzybiarze powinni patrzeć nie tylko pod nogi. Ten znak może oznaczać poważne kłopoty

Spacer po lesie lub grzybobranie to dla wielu osób sposób na wypoczynek. Warto jednak zwracać uwagę nie tylko na to, co znajduje się pod nogami, ale również na oznaczenia umieszczane na drzewach. Część z nich przekazuje ważne informacje, a zignorowanie niektórych może mieć poważne konsekwencje.

Kolorowe taśmy rozwieszone między drzewami mogą pełnić różne funkcje. Czasami wyznaczają granice działek podczas prac geodezyjnych, a innym razem wskazują trasy biegów przełajowych, marszów na orientację lub rajdów rowerowych. Biało-czerwone i jaskrawo-pomarańczowe taśmy często oznaczają teren gry w paintball lub ASG, dlatego nie należy przekraczać takich oznaczeń.

Oznaczenia na drzewach w lesie

W lesie można spotkać również symbole malowane bezpośrednio na pniach. Białe pasy najczęściej wyznaczają granice terenów przeznaczonych do zrębu. Z kolei kropki i ukośne kreski wskazują drzewa niebezpieczne lub przeznaczone do usunięcia podczas zabiegów pielęgnacyjnych albo sanitarnych.

Białe opaski zakładane na pnie to często taśmy lepowe wykorzystywane do monitorowania wylęgu gąsienic brudnicy mniszki. Dzięki nim leśnicy mogą ocenić liczebność szkodników i zdecydować, czy konieczne będzie zastosowanie oprysków ochronnych.

Zielony pasek może oznaczać zakaz zbierania grzybów

Szczególną uwagę warto zwrócić na zielony pasek oplatający pień drzewa. Takie oznaczenie wyznacza granicę rezerwatu przyrody. Na jego terenie obowiązuje całkowity zakaz zbierania grzybów, a złamanie przepisów może zakończyć się grzywną sięgającą nawet 5 tys. zł.

W lesie można spotkać także białe znaki z czerwonymi cyframi i strzałkami umieszczone na wysokości około dwóch metrów. To oznaczenia dojazdów pożarowych, które pomagają strażakom szybko dotrzeć do miejsca zagrożenia. Leśnicy przypominają również, że w przypadku zauważenia dymu lub ognia należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną, dzwoniąc pod numer 998.

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