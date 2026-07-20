500 plus z ZUS nie zależy od wieku. Wielu seniorów wciąż wierzy w ten mit

Wokół świadczenia określanego jako 500 plus dla seniora nadal pojawia się wiele nieporozumień. Jak przypomina ZUS, samo ukończenie określonego wieku nie daje prawa do otrzymania pieniędzy. Świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie osobom, które spełnią przewidziane w przepisach warunki.

Program nosi oficjalną nazwę świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 zł miesięcznie. Aby je otrzymać, konieczne jest posiadanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji. Sam znaczny stopień niepełnosprawności nie wystarcza. Wnioski mogą składać osoby pełnoletnie.

500 plus dla seniora

Od 1 marca 2026 r. obowiązują nowe limity dochodowe. Pełne świadczenie przysługuje osobom, których emerytura lub renta brutto nie przekracza 2187,67 zł miesięcznie. Przy wyższym świadczeniu ZUS stosuje zasadę „złotówka za złotówkę”, natomiast po przekroczeniu 2687,67 zł brutto prawo do dodatku wygasa.

Osoby dorabiające do emerytury powinny pamiętać, że przy ustalaniu prawa do świadczenia ZUS uwzględnia nie tylko emeryturę, ale również inne opodatkowane przychody, w tym wynagrodzenie z pracy, umowy zlecenia czy najmu. Przekroczenie obowiązującego limitu może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty dodatku.

Wniosek trzeba złożyć samodzielnie

ZUS podkreśla, że wypłata świadczenia nie następuje z urzędu. Osoby spełniające warunki muszą złożyć wniosek ESUN. Jeżeli nie posiadają orzeczenia o niesamodzielności, do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego. Dokumenty można przekazać w placówce ZUS lub elektronicznie. Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejszy okres.

Przy okazji ZUS przypomina, że automatycznie po ukończeniu 75. roku życia przyznawany jest dodatek pielęgnacyjny. Jest to odrębne świadczenie, które nie wymaga składania wniosku i przysługuje niezależnie od wysokości dochodów.

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