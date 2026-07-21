Jedna pensja minimalna to za mało. W Norwegii jest ich więcej

Norwegia to jeden z najbogatszych krajów świata, ale nie zawsze tak było – raczej jest tak od bardzo niedawna. Bogactwo wytrysnęło Norwegom z dna morza w latach 70. i 80. XX wieku, wraz z odkryciem wielkich złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego na Morzu Północnym.

Kluczowym momentem w historii Norwegii było powołanie państwowego koncernu Statoil w 1972 roku oraz utworzenie naftowego funduszu majątkowego (Government Pension Fund Global), który dba o sprawiedliwy podział zysków z ropy i gazu oraz o stabilność gospodarczą. Norwegia bardzo skutecznie ogranicza nierówności społeczne oferując społeczeństwu przede wszystkim bardzo dobrą informację o pensjach minimalnych – jest ich w Norwegii więcej niż jedna.

Średnia pensja w Norwegii bije polską dwukrotnie. A to mały kraj

Czasy, kiedy Norwegowie żyli z rolnictwa i rybołówstwa nie były najlepsze. Co prawda Nowegia była wtedy po drugiej stronie skali bogactwa, ale do polskiej biedy było jej nadal bardzo daleko. Ropa i gaz powoliły odskoczyć Norwegii jeszcze dalej.

Co prawda Polska obecnie ma dwukrotnie większy PKB niż Norwegia (odpowiednio 1134 mld dolarów i 599 mld dolarów), ale licząc tę wartość według siły nabywczej, czyli na jednego mieszkańca, proporcje się szybko odwracają:

Norwegia: około 109 528 dolarów na osobę (5,65 mln mieszkańców),

Polska: około 59 792 dolarów na osobę (37,281 mln mieszkańców).

Bardzo dobra sytuacja gospodarcza Norwegii, oraz fakt, że z powodu ropy i gazu nie wpadła w pułapkę zaniedbywania innych branż sprawia, że od porównania średnich miesięcznych zarobków między Polską a Norwegią może się zakręcić w głowie:

Polska: 9 200–9 600 zł brutto,

Norwegia: ponad 21 000 zł brutto (56 360 koron norweskich brutto).

Pensje minimalne w Norwegii. Nieznajomość języka zamyka szansę na więcej

Pensja minimalna w Norwegii jest nieporównywalna do polskiej choćby z tego powodu, że jest ich wiele. Minimalne stawki godzinowe ustalane są dla poszczególnych branż przez Norweską Radę Rokowań Zbiorowych i są corocznie aktualizowane. Pracodawcy muszą ich przestrzegać, nawet jeśli pracownik nie należy do związku zawodowego.

Każda zatrudniona w danym sektorze osoba ma w Norwegii zagwarantowane określone minimum, które nie może być obniżone.

W 2026 roku w budownictwie wykwalifikowani pracownicy zarabiają średnio 238 koron norweskich (około 85 zł) za godzinę, operatorzy maszyn — 250 NOK (około 89 zł). W sprzątaniu to 216 NOK (77 zł), w przemyśle rybnym od 206 do 220 NOK (74–78 zł), a w transporcie drogowym — 207 NOK (74 zł). Pracownicy sezonowi w rolnictwie otrzymują od 135 NOK (48 zł), a osoby z doświadczeniem — 150 NOK (53 zł).

Najwyższe zarobki oferuje sektorach IT, medycyna i inżynieria. Specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia przekraczające średnią krajową. Wysokość pensji zależy także od regionu i lokalnego rynku pracy. Osoby zatrudnione w dużych miastach mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż te zatrudnione w mniej zurbanizowanych rejonach.

Uwaga – kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość zarobków i możliwości awansu w Norwegii jest znajomość języka norweskiego. To właśnie jego brak zamyka zarobki na poziomie minimalnym. Poziom B1/B2 umożliwia zatrudnienie na stałych umowach, w tym w handlu, budownictwie czy usługach, a C1/C2 pozwala na pracę w biurze, administracji, sektorze IT czy opiece zdrowotnej, gdzie średnie zarobki w 2026 roku wynoszą około 63 630 NOK brutto miesięcznie (około 25 tys. zł), a pensje wyższych specjalistów przekraczają 80 000 NOK (około 31 500 zł).

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