Nie tylko podatek od nieruchomości. Właścicieli domów czeka nowy obowiązek

Nie wszyscy właściciele nieruchomości wiedzą, że wykonanie tarasu, podjazdu lub innych utwardzonych elementów na działce może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Obowiązek nie wynika jednak z samej inwestycji, lecz z przepisów prawa wodnego dotyczących ograniczenia naturalnej retencji terenu.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest jedną z opłat za usługi wodne. Jest naliczana wtedy, gdy zagospodarowanie działki ogranicza możliwość naturalnego zatrzymywania wód opadowych przez grunt.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Obowiązek zapłaty powstaje dopiero po spełnieniu kilku warunków jednocześnie. Działka musi mieć powierzchnię przekraczającą 3500 m², ponad 70 proc. jej powierzchni biologicznie czynnej musi zostać wyłączone z naturalnej retencji, a nieruchomość nie może być objęta funkcjonującym systemem kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Do powierzchni biologicznie czynnej zalicza się teren umożliwiający naturalną wegetację roślin oraz zatrzymywanie wód opadowych. Jeżeli utwardzenie działki w postaci tarasu, podjazdu lub innych elementów powoduje przekroczenie ustawowego progu, właściciel może zostać objęty obowiązkiem ponoszenia opłaty.

Od czego zależy wysokość opłaty?

Przepisy obejmują nie tylko właścicieli nieruchomości, ale również posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych oraz osoby władające nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie przewidziano m.in. dla kościołów, innych związków wyznaniowych oraz urzędów morskich.

Wysokość należności zależy od powierzchni wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowanych rozwiązań retencyjnych. Rozliczenia prowadzone są kwartalnie, a informację o wysokości opłaty przekazuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Należność trzeba uregulować w ciągu 14 dni od doręczenia informacji. W przypadku braku zapłaty organ może wydać decyzję administracyjną, naliczyć odsetki za zwłokę i wszcząć postępowanie egzekucyjne. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia opłaty.

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