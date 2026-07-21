Nowe świadczenie dla polskich rodzin. Wypłaty ruszą już od września

Od września w Sosnowcu zacznie obowiązywać nowy program wsparcia dla rodzin. Samorząd wprowadzi jednorazowe zapomogi wypłacane po narodzinach dziecka. Wysokość świadczenia będzie zależeć od tego, które dziecko pojawi się w rodzinie oraz czy podczas jednego porodu urodzą się wieloraczki.

Najwyższa wypłata wyniesie 10 tys. zł. Taką kwotę otrzymają rodzice trzeciego oraz każdego kolejnego dziecka. Świadczenie w tej samej wysokości będzie przysługiwało również w przypadku narodzin więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu.

Nowe świadczenie dla rodzin

Program przewiduje także pomoc dla rodzin, w których urodzi się drugie dziecko. W takiej sytuacji zapomoga wyniesie 1 tys. zł. Tyle samo otrzymają rodzice, gdy pierwszymi dziećmi w rodzinie będą bliźnięta.

Rozwiązanie zostało przyjęte przez radnych Sosnowca i jest częścią szerszego pakietu działań prorodzinnych. Władze miasta chcą w ten sposób wspierać mieszkańców decydujących się na powiększenie rodziny oraz poprawić warunki życia osób wychowujących dzieci.

Dochód rodziny nie będzie sprawdzany

Prawo do wypłaty nie będzie uzależnione od wysokości zarobków. Rodzice muszą jednak spełnić pozostałe warunki określone przez samorząd. Konieczne będzie wspólne zamieszkiwanie z dziećmi na terenie Sosnowca oraz posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej.

Wniosek o przyznanie pieniędzy będzie można złożyć w ciągu sześciu miesięcy od narodzin dziecka. Obsługą dokumentów oraz wypłatą świadczeń zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Większa pomoc dla rodziców wieloraczków

Nowe przepisy zastąpią dotychczasowy program pomocy dla rodzin, w których rodziły się wieloraczki. W ich przypadku wysokość zapomogi zostanie podwojona. Zamiast dotychczasowych 5 tys. zł rodzice otrzymają 10 tys. zł na każde dziecko.

Samorząd szacuje, że jeszcze w 2026 r. program będzie kosztował około 200 tys. zł. W kolejnych latach wydatki mają wynosić około 1,5 mln zł rocznie i będą pokrywane z budżetu miasta.

Władze Sosnowca zapowiedziały również wprowadzenie miejskiego biletu rodzinnego. Bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską mają zostać objęte nie tylko dzieci do ukończenia 16 lat, lecz także ich rodzice.

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