Masz ten dokument? ZUS może wypłacić ci nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Od 1 kwietnia 2026 r. obowiązują nowe stawki jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie może trafić do osób, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.

Za każdy procent uszczerbku ZUS wypłaca obecnie 1781 zł. To o 145 zł więcej niż w poprzednim okresie, gdy stawka wynosiła 1636 zł. Ostateczna wysokość wypłaty zależy od oceny lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Stopień uszczerbku ustalany jest po zakończeniu leczenia albo rehabilitacji. Jeżeli lekarz stwierdzi uszczerbek na poziomie 5 proc., ubezpieczony otrzyma 8905 zł. Przy 10-procentowym uszczerbku kwota świadczenia wzrośnie do 17 810 zł.

Aby ubiegać się o pieniądze, trzeba złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania oraz dokumentację potwierdzającą okoliczności zdarzenia i stan zdrowia. Wymagany jest m.in. protokół powypadkowy oraz formularz OL-9, uzupełniony przez lekarza po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.

ZUS ma określone terminy

Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać decyzję w ciągu 14 dni. Jeżeli rozstrzygnięcie będzie pozytywne, pieniądze mają zostać wypłacone w terminie do 30 dni.

Podwyższone stawki będą obowiązywać do 31 marca 2027 r. Przepisy przewidują także dodatkowe kwoty w szczególnych przypadkach. Osoba, u której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, może otrzymać 31 162 zł. Taka sama kwota przysługuje w razie pogorszenia stanu zdrowia rencisty.

Wysokie wypłaty dla rodzin

Odszkodowania mogą być wypłacane także członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Małżonek albo dziecko mogą otrzymać 60 264 zł. Dla innych członków rodziny przewidziano kwotę 80 132 zł.

Jeżeli do pieniędzy uprawnionych jest kilka osób, świadczenie może być jeszcze wyższe. Najwyższe kwoty wskazane w przepisach sięgają 160 264 zł, a odszkodowanie może zostać dodatkowo zwiększone za kolejnych uprawnionych członków rodziny.

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