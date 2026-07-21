Odmówił zapłaty abonamentu RTV. Sąd wydał zaskakujący wyrok

Spór o wyrejestrowanie telewizora zakończył się korzystnym dla obywatela wyrokiem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że Poczta Polska nie może uzależniać skutecznego wyrejestrowania odbiornika RTV wyłącznie od złożenia formularza internetowego lub osobistej wizyty w placówce.

Sprawa dotyczyła osoby, która poinformowała operatora o wyrejestrowaniu telewizora w zwykłym piśmie. Poczta Polska nie uznała jednak takiego zgłoszenia, wskazując, że nie zostało ono złożone w wymaganej formie. W efekcie mężczyzna został zobowiązany do zapłaty ponad 2 tys. zł abonamentu RTV.

Wyrejestrowanie odbiornika RTV

Obowiązek opłacania abonamentu RTV ciąży na osobach posiadających zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Jeżeli przestają z nich korzystać, mogą zakończyć obowiązek wnoszenia opłat, jednak wcześniej muszą wyrejestrować urządzenie.

To właśnie sposób dokonania tej czynności stał się przedmiotem sporu. Skarżący argumentował, że ograniczenie możliwości zgłoszenia wyłącznie do formularza internetowego lub osobistej wizyty dyskryminuje osoby starsze, niemobilne oraz tych, którzy nie korzystają z internetu.

RPO poparł stanowisko obywatela

Do postępowania przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazał, że przepisy powinny umożliwiać zgłoszenie wyrejestrowania różnymi sposobami, a ich interpretacja nie może prowadzić do nadmiernego formalizmu. RPO zwrócił uwagę, że część obywateli nie ma możliwości osobistego stawienia się w placówce ani dostępu do internetu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podzielił tę argumentację. W wyroku z 25 marca 2026 r. uchylił zaskarżone postanowienie i uznał, że samo niezłożenie urzędowego formularza nie oznacza automatycznie nieskutecznego wyrejestrowania odbiornika.

Liczy się treść oświadczenia

Zdaniem sądu każde oświadczenie osoby uprawnionej, niezależnie od formy, powinno zostać potraktowane jako zgłoszenie wyrejestrowania odbiornika. Po jego otrzymaniu operator powinien poinformować zainteresowanego o przyjęciu zgłoszenia i dokonać wyrejestrowania albo przekazać formularz do uzupełnienia i odesłania.

Sąd podkreślił również, że organy powinny zapewnić obywatelom realną możliwość dopełnienia formalności, zwłaszcza osobom starszym i mającym trudności z korzystaniem z internetu. Orzeczenie może mieć znaczenie dla wszystkich, którzy chcą zakończyć obowiązek opłacania abonamentu RTV, ale nie są w stanie skorzystać z elektronicznych lub osobistych form zgłoszenia.

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