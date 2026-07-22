W Biedronce trwa promocja na kawę. Rabaty sięgają nawet 80 proc.

W tym tygodniu w Biedronce trwa promocja, która z pewnością zainteresuje kawoszy. Sieć przygotowała obniżki na kawy popularnych marek, a najwyższy rabat sięga aż 80 proc.

Dotyczy on wybranych produktów Tchibo i Eduscho, jednak z oferty skorzystają wyłącznie posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Nawet 80 proc. rabatu na Tchibo i Eduscho

Największa promocja obejmuje wszystkie kawy Tchibo oraz Eduscho biorące udział w akcji. Przy zakupie dwóch produktów tańszy zostanie przeceniony o 80 proc. Klienci mogą dowolnie łączyć dostępne warianty.

Promocją objęto m.in.:

Tchibo Family,

Tchibo Exclusive,

Eduscho Family Classic Coffee,

Eduscho Family Instant Coffee,

Eduscho Instant Intense.

Sieć przypomina, że obowiązuje limit 6 opakowań dziennie, z czego maksymalnie 3 mogą zostać objęte rabatem na jedno konto programu Moja Biedronka.

Nie tylko Tchibo. Ta marka również została przeceniona

Na promocji znalazły się również kawy rozpuszczalne Cafe d'Or. W tym przypadku obowiązuje inna zasada – drugi tańszy produkt można kupić z rabatem wynoszącym 50 proc. Także tutaj konieczne jest skorzystanie z karty lojalnościowej, a limit zakupów pozostaje taki sam.

Oferta obejmuje zarówno kawy sprzedawane w słoikach, jak i saszetkach, w tym:

Cafe d'Or Gold,

Cafe d'Or Classic,

Cafe d'Or Crema,

Cafe d'Or Mild,

Cafe d'Or O Poranku.

Jak informuje sieć, również w tej promocji limit wynosi 6 sztuk dziennie, z czego maksymalnie 3 produkty mogą zostać kupione z rabatem.

Kawa ziarnista także taniej

To nie koniec obniżek przygotowanych przez Biedronkę. Osoby preferujące kawę ziarnistą również znajdą coś dla siebie.

Kilogramowe opakowanie Cafe d'Or Bilanciato kosztuje obecnie 45,99 zł zamiast 59,99 zł, co oznacza obniżkę o 14 zł. W tym przypadku limit zakupów jest niższy i wynosi 4 opakowania dziennie na jedno konto Moja Biedronka.

Promocja może być ciekawą propozycją dla osób uzupełniających domowe zapasy lub kupujących większe ilości kawy.

Promocja potrwa tylko kilka dni

Wszystkie opisane oferty obowiązują od poniedziałku 20 lipca do piątku 25 lipca. Po tym terminie ceny wrócą do standardowego poziomu, dlatego osoby planujące zakupy powinny pamiętać o ograniczonym czasie trwania akcji.

Warto również zwrócić uwagę na warunki promocji. Wszystkie rabaty naliczane są wyłącznie po zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka, a limity obowiązują oddzielnie dla poszczególnych ofert.

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