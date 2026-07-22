Co przeszkadza wziąć kredyt? Nagminnie popełniane błędy

Okazuje się, że od kredytu uciec nie sposób. Pożyczanie i systemy ratalne towarzyszą ludzkości od tysiącleci. Narodziły się w starożytnej Mezopotamii i Egipcie, jeszcze przed wynalezieniem pieniądza, kiedy to rolnicy pożyczali sobie ziarno czy bydło. Zabezpieczeniem stawała się ziemia i nieruchomości.

Do naszych czasów zachował się traktat z przełomu ery, wymieniający nieuczciwe praktyki kredytowe. Pismo wyraźnie zakazywało np. przekazywania innym osobom nieruchomości, które były zabezpieczeniem zaciągniętego zobowiązania.

Mimo upływu wieków, niektóre mechanizmy się nie zmieniły. W XXI wieku banki przed udzieleniem kredytu też wymagają zabezpieczenia i uważnie prześwietlają kandydata na kredytobiorcę. Jak sobie pomóc i podwyższyć zdolność kredytową?

Banki oceniają kandydata robiąc scoring. Liczy się terminowe płacenie rachunków

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) analizuje dotychczasową historię pożyczkową oraz profil wnioskodawcy i przyznaje punkty. Taka procedura ma swoją nazwę – scoring. Im wyższy wynik, tym mniejsze ryzyko dla banku, a tym samym większa szansa na otrzymanie kredytu i lepsze warunki finansowania.

BIK ocenia terminowe regulowanie rat i innych zobowiązań – np. rachunków za telefon, liczba i kwota już posiadanych kredytów, wysokość limitów na kartach kredytowych. Im dłuższa pozytywna historia, tym lepsza wiarygodność. Szkodzi nawet zbyt częste składanie wniosków o kredyt w krótkim czasie.

Dlatego przed złożeniem wniosku kredytowego warto spłacić jak najwięcej aktywnych zobowiązań – pożyczek, rat czy zakupów ratalnych i co najmniej przez pół roku terminowo płacić wszystkie rachunki.

Karta kredytowa psuje ocenę. Pensja w obcej walucie też

Historię kredytową psuje też nieużywana karta kredytowa lub limit w koncie – bank uważa, że z takiego zabezpieczenia można w każdej chwili skorzystać i z góry traktuje je jako miesieczne obciążenie.

Najbardziej wiarygodną umową jest dla banku etat. Umowa cywilnoprawna, a zwłaszcza umowa o dzieło, jest przez banki oceniana znacznie niżej. Niektóre od razu uwzględniają jedynie 50-80 proc. dochodów z tak rozliczanej pracy. Przy własnej działalności gospodarczej wymagany minimalny staż wynosi zazwyczaj rok lub dwa lata.

Sygnałem ostrzegawczym dla banku jest także wydawanie całej miesiecznej pensji, dlatego przed złożeniem wniosku o kredyt warto wcześniej ograniczyć subskrypcje, zakupy ratalne i zaczać pieniadze odkładać.

Na zdolność kredytową wpływa również wiek wnioskodawcy (im mniej lat do emerytury tym gorzej), ilość osób na utrzymaniu (im więcej dzieci tym gorzej) oraz dochody w obcej walucie ze względu na ryzyko kursowe.

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