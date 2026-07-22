ZUS zwrócił się do seniorów. Ważny komunikat w sprawie wypłat renty

Wypłaty renty wdowiej ruszyły w lipcu ubiegłego roku. Świadczenie pozwala połączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Osoba uprawniona może obecnie pobierać jedno świadczenie w pełnej wysokości, a drugie w wysokości 15 proc.

Z początkiem 2027 r. zasady staną się korzystniejsze. Udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc., co przełoży się na wyższe miesięczne wypłaty. Szacuje się, że dotychczas osoby korzystające z tego rozwiązania zyskiwały średnio około 350 zł miesięcznie.

Utrata renty wdowiej

Prawo do połączenia świadczeń nie jest jednak bezterminowe w każdej sytuacji. Jednym z najważniejszych warunków pozostaje stan cywilny osoby pobierającej pieniądze. ZUS przypomina, że zawarcie nowego małżeństwa powoduje wygaśnięcie prawa do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną.

Prawo do renty wdowiej wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego. Oznacza to, że od momentu ponownego ślubu świadczenie nie powinno być już wypłacane na dotychczasowych zasadach.

Trzeba poinformować ZUS

Osoba pobierająca rentę wdowią ma obowiązek poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu nowego małżeństwa. Zaniechanie tego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych.

Jeżeli ZUS nadal będzie wypłacał świadczenie mimo utraty prawa do niego, może zażądać zwrotu nienależnie pobranych kwot. Dlatego zmiana stanu cywilnego powinna zostać zgłoszona możliwie szybko.

Kto może otrzymywać świadczenie?

Aby skorzystać z renty wdowiej, trzeba spełnić kilka warunków. Kobieta musi osiągnąć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Konieczne jest również posiadanie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Prawo do renty rodzinnej nie może zostać nabyte wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W praktyce oznacza to, że kobieta powinna zostać wdową nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat, a mężczyzna nie wcześniej niż po ukończeniu 60 lat.

Liczy się ostatnie małżeństwo

Kolejnym warunkiem jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej aż do dnia śmierci współmałżonka. Prawo do połączenia świadczeń z rentą rodzinną przysługuje wyłącznie po ostatnim małżonku.

Wniosek o rentę wdowią należy złożyć w instytucji emerytalno-rentowej, która wypłaca jedno z przysługujących świadczeń. Dokument można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą albo przekazać elektronicznie za pomocą ePUAP lub systemu e-Doręczeń.

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