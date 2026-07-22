Ta pomoc nie zawsze zależy od dochodu. Rodzina może dostać kilka tysięcy złotych

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o pomoc finansową nawet wtedy, gdy ich dochody przekraczają standardowe limity stosowane w pomocy społecznej. Taką możliwość daje specjalny zasiłek celowy, przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Świadczenie ma charakter bezzwrotny, a jego wysokość może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

O przyznaniu pieniędzy każdorazowo decyduje właściwy ośrodek pomocy społecznej. Urzędnicy analizują sytuację osoby lub rodziny, powód wystąpienia o wsparcie oraz dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia określonych wydatków. Samo przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza więc automatycznej odmowy.

Specjalny zasiłek celowy

W przypadku zwykłego zasiłku celowego obowiązują limity dochodowe. W 2026 r. wynoszą one 1010 zł dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Specjalna forma świadczenia może jednak zostać przyznana również osobom osiągającym dochody wyższe od tych kwot.

Takie rozwiązanie przewiduje ustawa o pomocy społecznej. Podstawą do przyznania pieniędzy jest szczególnie uzasadniona sytuacja życiowa, w której osoba lub rodzina nie jest w stanie samodzielnie pokryć niezbędnych kosztów.

Na co można otrzymać pieniądze?

Pomoc może zostać przeznaczona przede wszystkim na podstawowe potrzeby. MOPS lub GOPS może przyznać środki m.in. na zakup żywności, leków, opału, odzieży albo koniecznego wyposażenia mieszkania.

Wsparcie może być wypłacone także w razie nagłego zdarzenia. Chodzi m.in. o pożar, zalanie nieruchomości, poważną chorobę czy konieczność pokrycia wydatków pogrzebowych. Lista takich okoliczności nie jest zamknięta, dlatego każda sprawa jest oceniana indywidualnie.

Ile wynosi świadczenie?

Przepisy wyznaczają maksymalny poziom pomocy. Kwota specjalnego zasiłku nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo rodziny. W praktyce dla osoby samotnej górny limit wynosi 1010 zł.

W gospodarstwie rodzinnym bierze się pod uwagę kwotę 823 zł na każdego członka. Oznacza to, że czteroosobowa rodzina może otrzymać maksymalnie 3292 zł. Pieniądze nie podlegają zwrotowi, co odróżnia tę formę wsparcia od części innych świadczeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy skierować do MOPS lub GOPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą albo złożyć elektronicznie, jeżeli dany ośrodek udostępnia taką możliwość.

Do dokumentów warto dołączyć potwierdzenie wysokości dochodów oraz materiały wykazujące potrzebę otrzymania pomocy. Mogą to być rachunki za leki, faktury za opał, dokumentacja leczenia albo dokumenty dotyczące pożaru lub zalania. Co do zasady świadczenie jest jednorazowe, ale w wyjątkowych przypadkach możliwe jest ponowne ubieganie się o wsparcie.

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