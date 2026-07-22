PPK a zmiana pracy. O tym terminie musi wiedzieć każdy

Pracownicze Plany Kapitałowe działają w Polsce od 2019 r. i mają zachęcać pracowników do długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Choć udział w programie jest dobrowolny, zainteresowanie PPK systematycznie rośnie. Osoby zmieniające pracodawcę powinny jednak pamiętać o ważnych terminach, jeśli chcą przenieść zgromadzone oszczędności na nowy rachunek.

Najnowsze dane z Biuletynu PPK pokazują, że w maju liczba aktywnych rachunków wzrosła do 5,42 mln, podczas gdy miesiąc wcześniej było ich 5,36 mln. Z programu korzystało 4,35 mln uczestników. Różnica wynika z faktu, że jedna osoba może posiadać więcej niż jeden rachunek PPK po zmianie miejsca zatrudnienia.

Transfer środków z PPK

Po rozpoczęciu pracy u nowego pracodawcy pracownik zostaje ponownie zapisany do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nie oznacza to jednak automatycznego przeniesienia pieniędzy zgromadzonych na wcześniejszym rachunku.

Uczestnik programu może pozostawić środki na dotychczasowym rachunku albo zdecydować się na ich przeniesienie do nowej instytucji finansowej. Jeśli wybierze drugie rozwiązanie, musi dochować ustawowych terminów.

Tylko 7 dni na złożenie oświadczenia

Aby pracodawca mógł zainicjować wypłatę transferową, pracownik powinien złożyć oświadczenie dotyczące dotychczas zawartych umów o prowadzenie PPK. W dokumencie należy wskazać instytucje finansowe prowadzące wcześniejsze rachunki.

Oświadczenie można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Trzeba jednak zrobić to w ciągu siedmiu dni od zawarcia przez nowego pracodawcę umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracownika. Po upływie tego terminu dokument nie wywołuje skutków prawnych, a pracodawca nie może złożyć wniosku o transfer środków.

Kolejne 7 dni na sprzeciw

Po otrzymaniu oświadczenia pracodawca informuje pracownika o zamiarze złożenia wniosku o wypłatę transferową z poprzednich rachunków PPK. Osoba zatrudniona ma następnie siedem dni na zgłoszenie pisemnego sprzeciwu.

Jeżeli sprzeciw nie zostanie złożony, pracodawca występuje z wnioskiem o przeniesienie środków za pośrednictwem nowej instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK.

Nie można przenieść tylko części pieniędzy

Przeniesienie środków można zlecić również samodzielnie, bez udziału pracodawcy. Wystarczy skontaktować się z instytucją finansową prowadzącą rachunek PPK. Zgodnie z obowiązującymi zasadami transfer powinien zostać zrealizowany w ciągu maksymalnie 14 dni.

Przepisy nie przewidują możliwości przeniesienia jedynie części zgromadzonych oszczędności. W przypadku wypłaty transferowej zawsze przekazywana jest cała kwota znajdująca się na dotychczasowym rachunku PPK.

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