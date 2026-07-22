Deszcz pieniędzy spadnie na Polaków. Rusza nowy program dopłat

Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli ubiegać się o wysokie dofinansowanie do budowy przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych. Program „Mikroretencja” ma wspierać inwestycje pozwalające zatrzymać deszczówkę na terenie nieruchomości, ograniczyć skutki suszy oraz zmniejszyć rachunki za wodę.

Łączny budżet programu wynosi 173 mln zł, a finansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Za wdrażanie programu odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast nabory dla mieszkańców będą prowadzić wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Program Mikroretencja

O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z budynkiem mieszkalnym. Program obejmie wszystkie województwa, ponieważ do realizacji zakwalifikowano wszystkie 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dotacja może pokryć do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 8 tys. zł. Środki będzie można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji służących zbieraniu, magazynowaniu, retencjonowaniu oraz wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Wsparcie będzie dotyczyć m.in. szczelnych zbiorników o łącznej pojemności co najmniej 2 m³, studni chłonnych, systemów rozsączających, otwartych zbiorników retencyjnych, a także pomp, zraszaczy i urządzeń umożliwiających wykorzystanie zgromadzonej deszczówki. Instalacja musi zatrzymywać wodę na terenie nieruchomości i umożliwiać jej późniejsze wykorzystanie, np. do podlewania ogrodu.

Program przewiduje również możliwość uzyskania dofinansowania do inwestycji już zakończonych. Dotacja obejmie koszty kwalifikowane poniesione od 1 lipca 2024 r. Nie będzie natomiast można otrzymać wsparcia na przedsięwzięcia finansowane wcześniej z programów NFOŚiGW lub WFOŚiGW, takich jak „Moja Woda”.

Nabory i oszczędności

Wnioski będą przyjmowane przez właściwe wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny śledzić komunikaty publikowane przez fundusz właściwy dla miejsca zamieszkania, ponieważ to on ogłosi szczegółowe zasady oraz terminy naboru.

Według przytoczonych wyliczeń montaż zbiornika na deszczówkę może przynieść wymierne korzyści finansowe. Przy odzyskaniu około 35 m³ wody opadowej rocznie i średnich cenach wody oraz ścieków gospodarstwo domowe może zaoszczędzić blisko 665 zł w ciągu roku. Zgromadzona deszczówka może zostać wykorzystana m.in. do podlewania ogrodu, spłukiwania toalet, prac porządkowych czy mycia sprzętu i pojazdów.

Jakie formalności obowiązują?

Przed budową zbiornika warto sprawdzić wymagania wynikające z prawa budowlanego. Bezodpływowy zbiornik o pojemności do 5 m³ nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Przy pojemności przekraczającej 5 m³, ale nie większej niż 15 m³ konieczne jest zgłoszenie inwestycji, natomiast większe zbiorniki wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Brak wymaganych formalności może zostać potraktowany jako samowola budowlana.

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