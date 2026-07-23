Panele solarne za 199 zł. Kaufland zaskoczył promocją

Ten gadżet może uratować urlop. W aktualnej ofercie Kauflandu pojawiły się składane panele solarne, które pozwalają wykorzystać energię słoneczną do ładowania urządzeń mobilnych. Do wyboru są dwa modele różniące się mocą i zastosowaniem.

Promocja na składane panele solarne marki Switch On obowiązuje w sklepach Kaufland do 29 lipca lub do wyczerpania zapasów.

Ceny zaczynają się od 199 zł

Sieć przygotowała ofertę obejmującą dwa modele składanych paneli solarnych marki Switch On.

Tańsza wersja kosztuje 199 zł i została wyposażona w trzy panele. Jak informuje Kaufland, urządzenie umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch sprzętów.

„Szybkie, wydajne ładowanie urządzeń w świetle słonecznym, do mobilnego ładowania do 2 urządzeń jednocześnie” – zachęca sieć.

Drugą propozycją jest większy model o mocy 100 W, którego cena wynosi 399 zł. Po rozłożeniu panel ma wymiary 138,5 × 55,5 × 3 cm.

Większa moc dla bardziej wymagających

Droższy wariant został wyposażony w cztery połączone monokrystaliczne ogniwa solarne. W zestawie znajduje się również dwumetrowy przewód XT60–XT60, dzięki któremu panel można podłączyć do kompatybilnych urządzeń lub stacji zasilania.

Producent podkreśla, że model o mocy 100 W sprawdzi się przede wszystkim podczas:

wyjazdów kamperem,

biwaków i campingu,

pobytu na działce,

dłuższych podróży z dala od gniazdka elektrycznego.

To rozwiązanie dla osób, które potrzebują większej ilości energii i chcą korzystać z własnego źródła zasilania w terenie.

Jak korzystać z panelu, aby działał skuteczniej?

Skuteczność ładowania zależy przede wszystkim od warunków pogodowych oraz sposobu ustawienia panelu. Najlepsze efekty można uzyskać wtedy, gdy urządzenie znajduje się w pełnym słońcu i nie jest zasłaniane przez drzewa, namiot ani parasol.

W praktyce warto również co pewien czas zmieniać jego położenie, aby promienie słoneczne padały możliwie prostopadle do powierzchni panelu. Dobrym rozwiązaniem jest także wcześniejsze naładowanie powerbanku, a dopiero później telefonu. Dzięki temu urządzenia mobilne będą mniej narażone na nagrzewanie podczas ładowania na słońcu.

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