Ministerstwo chce więcej płacić za krew. Zyskają dawcy krwi?

Opłaty za krew i składniki miałyby zostać podwyższone o 5,65 proc. Ministerstwo Zdrowia chce, aby zmiana wyceny nastąpiła od początku 2027 r. Resort zdrowia zauważył, że koszty towarzyszące sprzedaży krwi i jej składników są na wyższym poziomie niż w poprzednim roku, wobec czego postuluje o zmiany w tym zakresie. Zaproponowano zwiększenie stawki, uwzględniając wskaźnik inflacji.

Ile za jednostkę krwi

Po wejściu w życie zmian, od stycznia 2027 r. opłaty będą wynosić:

368 zł za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

247 zł za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;

351 zł za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;

654 zł za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

1 265 zł za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

1 677 zł za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

133 zł za jednostkę osocza świeżo mrożonego;

260 zł za jednostkę krioprecypitatu.

Uzasadnienie projektu

„Wycena została skonstruowana w sposób możliwie zapewniający równowagę między efektywnym wykorzystaniem środków publicznych, a zagwarantowaniem bezpieczeństwa, jakości i dostępności krwi oraz jej składników dla systemu ochrony zdrowia. Wycena opiera się na transparentnym modelu kosztowym, obejmującym pokrycie uzasadnionych kosztów działalności publicznej służby krwi” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Krwiodawcy niezadowoleni

W projekcie znalazł się również zapis, że podwyższenie opłaty „uwzględnia zarówno koszty poniesione na wyprodukowanie krwi i jej składników”.

Jednak w omawianym projekcie nigdzie nie znalazły się informacje na temat zmian dla krwiodawców, dzięki którym taka wymiana w ogóle jest możliwa. A to ich krew ratuje ludzkie życie. Co gorsza, sami krwiodawcy skarżą się, na pogarszające się posiłki regeneracyjne. W ostatnich dniach krwiodawcy w social mediach narzekali, na jakość i dobór produktów, z których składa się posiłek regeneracyjny. Sytuacja stała się na tyle poważna, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa opublikowało zdjęcie wraz z opisem na platformie Facebook.

– Skład i jakość ekwiwalentu kalorycznego stale są doskonalone, bardzo nam zależy, aby Państwa oczekiwania także w tym zakresie były spełnione najlepiej jak to możliwe. Zapewniamy, że wszystkie produkty wchodzące w skład posiłku regeneracyjnego muszą spełniać bardzo rygorystyczne normy jakościowe określone w specyfikacjach przetargowych – czytamy w komunikacie.

– Wsłuchujemy się w Państwa sugestie, aby zestawy były jak najbardziej atrakcyjne, należy jednak pamiętać, że nasze możliwości są ograniczone i nie ma rozwiązania, które wszystkim będzie odpowiadało – kończy wpis RCKiK w Warszawie.

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Co przysługuje za oddanie krwi

Od dawna na grupach dla krwiodawców słychać niezadowolenie z jakości posiłków regeneracyjnych. Dawcy krwi, po oddaniu przysługuje posiłek regeneracyjny (4.500 kcal), zwolnienie od pracy w dniu oddania i dniu następnym po oddaniu (razem 2 dni), ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa i zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi.

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