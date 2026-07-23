Seniorzy w blokach startowych. Jesień przyniesie im Czek Turystyczny

To już postanowione – 6 mln zł brutto Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy w 2026 roku na dopłaty do wypoczynku dla dwóch grup: seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia, oraz dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Skorzystają ci, którzy w planach mają wakacje we wschodniej części Polski oraz na Warmii i Mazurach. Wystraczy, że zarezerwują co najmniej dwa noclegi w tym samym miejscu. Rząd przewidział dopłaty do wypoczynku w wysokości 300 – 600 zł w zależności od obiektu.

Akcja będzie obowiązywać wyłącznie w miesiącach jesiennych: wrzesień – listopad. – Trwają prace nad stworzeniem internetowego systemu, który prawdopodobnie zadziała już w drugiej połowie sierpnia. Czek Turystyczny będzie do wykorzystania od 1 września do 30 listopada – informuje Wprost.pl Mateusz Bednarczyk, rzecznik resortu sportu.

Wschodnia Polska jest turystycznie nieodkryta. Uszczelnienie granicy działa

Kto ma ochotę na spływy kajakowe Czarną Hańczą na Suwalszczyźnie, wędrówkę Szlakiem Tatarskim, oglądanie torfowisk Polesia, podziwianie najstarszego parku narodowego w Polsce (Białowieski), żubrów, czy „polskiej Toskanii” czyli Roztocza oraz bieszczdzkich połonin, ten w 2026 roku skorzysta.

Wschodnia Polska to raj dla miłośników natury i historii, wciąż wolny od masowej turystyki. Niestety konflikt w Ukrainie oraz działania Białorusinów, czyli przerzucanie migrantów przez granicę z Polską, wywarły wpływ na turystykę na obszarach przygranicznych oraz w regionach, które ze względu na położenie, są teraz niesłusznie postrzegane w jako mniej bezpieczne.

W połowie maja premier zabrał w tej sprawie głos: – Możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale 2026 roku nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią – poinformował Donald Tusk. Według niego to teraz najlepiej strzeżona granica zewnętrzna UE. Na jej uszczelnienie przeznaczono 3 mld zł.

Dla porównania: w 2023 roku granicę z Białorusią przekroczyło nielegalnie 12 tys. ludzi.

Warmia i Mazury także z Czekiem Turystycznym. Hotele i pensjonaty już się zgłosiły

Droga Świętego Jakuba, Wzgórza Dylweskie, Frombork, Olsztyn, szlak kajakowy Krytynią, leżak nad jeziorami mazurskimi, tysiące łowisk, Kanał Elbląski, żeglowanie, a do tego na talerzu kartacze, ryby z mazurskich jezior, sękacz, czy lokalny miód – tak też mogą wyglądać tegoroczne wakacje z Czekiem Turystycznym.

Dofinansowanie można będzie dostać w trzech turach. – Konkretne daty nie są jeszcze wyznaczone – tłumaczy Mateusz Bednarczyk, rzecznik resortu sportu. Wiadomo za to, że dopłata nie obejmuje usług przewodnika turystycznego, biletów wstępu, pakietów zwiedzania ani transportu.

Czek Turystyczny ma unikalny numer (elektroniczny kod) i można go użyć tylko jeden raz. Po wykorzystaniu wygasa. Czek ma określony termin ważności – 7 dni od wygenerowania w danej turze.

W programie biorą udział obiekty hotelarskie wpisane do ewidencji prowadzonej przez marszałków województw lub gminy. Lista zweryfikowanych hoteli, pensjonatów oraz innych obiektów noclegowych będzie dostępna w systemie internetowym programu.

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